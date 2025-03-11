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假學歷｜內地男用假學歷報中大碩士囚3個月　因成績差被揭發

港聞

發布時間： 2 小時前

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內地男子以假學歷報讀中大碩士課程，判囚3個月。（資料圖片）

一名內地男子以假學歷報讀中大工商管理碩士課程，獲取錄後成績欠佳，中大查核後揭發，今日（11日）在沙田裁判法院承認控罪。辯方求請希望判社會服務令，惟署理主任裁判官指建議不切實際，判入獄3個月。

被告鮑俊揚，30歲。案情指，被告在2022年12月報讀中大工商管理碩士課程，填寫資料時寫上持有2016年頒發的美國紐約大學理學士學位，並由一名冒充者代為綫上面試，及遞交一份有他名字的紐約大學成績表。中大在2023年2月中取錄被告，同年8月入學。

內地男子以假學歷報讀中大碩士課程，判囚3個月。（資料圖片）

中大因成績欠佳展開調查

被告就讀一年，2024年4月因成績欠佳，中大進行內部調查，從紐約大學回覆得知被告並非該校畢業生。中大在同年8月29日報警，並在9月3日褫奪入讀資格。被告難9月16日經落馬洲離港時被截停。

被告其後接受查問，承認在2014至2018年在加拿大Canadore College修讀航空課程，但並非其他學術機構頒授的學士學位持有人，入讀中大的申請是由中介處理。被告隨後被捕，在警誡下保持緘默。

內地男子以假學歷報讀中大碩士課程，在沙田法院判囚3個月。（資料圖片）

被告今日在沙田裁判法院承認「以欺騙手段取得服務」罪。辯方求情時指被告無案底，並從事飛機工程技工，是在中介提議下犯案，現已知錯，希望能判處社會服務令。

但署理主任裁判官鄭紀航認為，判社會服務令仍是不切實際，遂以監禁4個半月為量刑起點，扣除認罪，判囚3個月。

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