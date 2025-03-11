胰臟癌｜口渴尿多不只是糖尿病　現8大症狀恐罹「癌王」【附醫生拆解症狀】

【胰臟癌／口渴／糖尿病／高血糖】胰臟癌早期症狀不明顯，故這種癌又被稱為「無聲癌王」。牛津大學過往曾研究關於胰臟癌症狀，發現有23種症狀與其相關。台灣有醫生提醒，其中一項容易與糖尿病混淆，一旦發現是癌症時，恐怕已經錯過黃金治療時間。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在其Facebook專頁上載影片，引述英國牛津大學2021年發布，一項針對2.4萬名胰臟癌患者的研究報告，研究發現胰臟癌患者有23項常見症狀如下：

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與胰臟癌相關23種症狀

皮膚發黃

胃或腸出血

吞嚥問題

腹瀉

排便習慣改變

嘔吐

消化不良

腹部腫塊

腹痛

體重減輕

便秘

脂肪便

腹部腫脹

噁心

脹氣

胃灼熱

發燒

疲倦

食慾不振

瘙癢

背痛

口渴

尿色變深

胰臟癌｜胰臟癌8個較明顯症狀

錢政弘認為，研究當中有很多症狀並非胰臟癌獨有，但當中有8個比較明顯的症狀，與消化系統功能異常有關。他提醒，這些與消化系統異常有關的症狀容易被患者忽視，或與一般腸胃問題混淆。因胰臟癌早期症狀不明顯，當患者確診時往往已是晚期，變相導致患者延誤治療的黃金時間：

上腹痛

背痛

黃疸

噁心

食慾不振

體重減輕

腹瀉

脂肪便

胰臟癌｜異常口渴尿多恐胰臟癌先兆

除了上述23個症狀，研究亦發現，胰臟癌患者出現「異常口渴和尿多」的比例是一般人的4.2倍。錢政弘指出，不少人以為口渴尿多是糖尿病的基本症狀，但臨床上約有8成的胰臟癌患者同時會有高血糖問題。隨著血糖異常升高，腎臟無法有效回收糖分，大量水分和糖分會隨尿液排出，造成尿多及口渴的情況，又稱「高滲透壓性利尿」。此外，胰臟癌細胞亦會影響身體胰島素分泌，導致血糖失衡，久而久之增加高血糖及糖尿病風險。

錢政弘提醒，若發現自己無故出現口渴尿多的症狀，應盡快就醫檢查血糖，進而做詳細檢查評估胰臟健康狀況。雖然胰臟癌早期難以發現，但透過留意身體異常變化，仍有機會及早發現把握黃金治療時間。

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

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