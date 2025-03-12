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賞櫻好去處｜周末踏青好去處　沙田大埔過百棵櫻花浪漫盛放【附櫻花花期+交通方式】

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 52 分鐘前

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熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

周末踏青好去處，沙田大埔過百棵櫻花浪漫盛放。

【櫻花 / 踏青 / 好去處】天氣漸暖，櫻花逐漸盛放，3月正是出門踏青賞櫻花的好時候！近日，位於沙田石門河畔及大埔海濱公園的櫻花綻放，市民可以沿著河或步道欣賞成片粉紅花海。康文署更新了開花情報，現一覽美景的市民要把把握花期！

春季是櫻花的開花時節，天氣愈暖，花期愈早，櫻花花期短在，開花後可維持1至2星期。而香港的櫻花樹一般長得不高，頗適合近距離觀賞。櫻花是薔薇科落葉喬木，品種繁多，花的顏色由白、淡粉紅至深粉紅色，一向深得市民歡心。

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賞櫻好去處｜沙田石門河畔櫻花

沙田石門的安景街公園，沿城門河畔種植逾百棵櫻花樹，園內種植的櫻花品種包括染井吉野櫻、洲府枝垂櫻、香水吉野櫻、福爾摩沙櫻、富士櫻等。據康文署開花情報，3月6日，安景街公園櫻花已有8成綻放。

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交通方式：

  • 港鐵 石門站A、C出口步行約10分鐘
  • 九巴 38B、82X、284、40X、43S、43X、81C、82C、84M、85K、85X、86C、86K、86S、87D、89C、263A、286C、287D、289R、299X、N281、N287、NA40
  • 新巴 682
  • 九巴及新巴聯營 680, N680
  • 龍運巴士 A41P, N42
  • 專線小巴 67K、803、806A、806B、810、810A、811B、811S、813A、811A

賞櫻好去處｜大埔海濱公園櫻花

大埔海濱花園佔地約22公頃，園內種植合共90棵品種不一的櫻花，種類繁多，包括八重櫻、富士櫻、墨染櫻、重瓣山櫻花、鐘櫻花、昭和櫻等，琳瑯滿目，令人目不暇接。據康文署開花情報，3月6日，安景街公園櫻花已有8成綻放。

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交通方式：

  • 港鐵 大埔站B出口，步行約30分鐘
  • 九巴 72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K、71S，或選乘K17號港鐵接駁巴士
  • 駕車 可使用位於大華街的收費公眾停車場，或公園出入口（設於大喜街及大景街）附近的路旁停車收費錶泊車位。殘疾人士如需協助安排泊車，請與公園辦事處聯絡，職員會盡量提供協助。

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