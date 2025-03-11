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Art Central 2025︱Art Central重返中環海濱　首度推出AI數碼導覽

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

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熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

Art Central將於本月26至30日重返中環海濱舉行第10屆展會。（Art Central 提供）

AI 摘要
  • Art Central 重返中環海濱舉行
  • 展覽匯集 108 間藝廊及 500 名藝術家
  • 大華銀行委約吳觀麟創作水墨藝術裝置

踏入藝術三月，Art Central宣佈將重返中環海濱舉行第10屆展會。此項藝術界年度盛事將於3月26至30日舉行，並於3月25日率先舉行貴賓預覽，呈獻亞洲最具前瞻性畫廊及藝術家的作品。

Art Central 2025為文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，匯聚108間參展藝廊及500名來自世界各地的藝術家，除了一系列大型藝術裝置、本地藝術家聚焦作品、社區為本的藝術工作室，以及餐飲體驗，今年更與Brushstroke AI合作，首度推出AI數碼導覽，根據每個訪客的個人喜好，提供個人化導覽路綫、解答展會查詢，並提供各項活動資訊。

吳觀麟創作AR互動水墨藝術裝置

Art Central首席合作伙伴大華銀行，特別委約香港藝術家吳觀麟，創作互動水墨藝術裝置《白雲觀照》，向大華銀行（香港）60周年誌慶致敬。觀者亦可透過LED屏幕的數碼影像和擴增實境（AR）互動功能，反思人與自然之間的微妙聯繫。

除展覽外，大華銀行「藝 · 坊」舉辦「大華銀行水墨藝術工作坊」，邀請香港著名水墨藝術家包括徐沛之、韓雁婷、吳觀麟、邱榮豐、楊頌雅及容子敏，帶領參加者學習不同的水墨藝術類型，包括抽象水墨、傳統水墨、現代山水及實驗水墨。

此外，大華銀行又邀請參觀者在「雲絮飄」互動專區，分享他們的希望和夢想。參與者可使用各種色彩繽紛的材料來創作自己的雲朵，以視覺方式表達願望。

大華銀行將於3月29日下午3時於場內的Central Theatre 舉辦「超越視覺：跨領域藝術的知覺重構」座談會，邀請專家及學者對話，並探討跨領域藝術的未來願景。

以藝術展示社區多樣性

今屆Art Central與香港旅遊發展局合作，由陳瑞琦策展，隆重呈獻「Studio Central」。「Studio Central」是聚焦三名來自香港及廣州的藝術家，包括藝術家兼建築師朱頌琪（生於1975年，香港）、動態裝置藝術家董永康（生於1989年，香港），以及跨學科藝術家團體菠蘿核（成立於2019年，廣州）。他們分別從中上環、油麻地及深水埗3個社區的建築地標和場景汲取靈感，參觀者將可親睹藝術家的創作過程，並與藝術家即場交流。

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Art Central門票現已公開發售，詳情可瀏覽官方網站

日期及開放時間

2025年3月25日（星期二）

貴賓預覽
 

2025年3月26日（星期三）

公眾參觀 下午12時 – 下午5時

Night Central 下午5時 – 晚上9時
 

2025年3月27日（星期四）

公眾參觀 下午12時 – 晚上7時
 

2025年3月28日（星期五）

公眾參觀 下午12時 – 晚上7時
 

2025年3月29日（星期六）

公眾參觀 上午11時 – 晚上7時
 

2025年3月30日（星期日）

公眾參觀 上午11時 – 下午5時
 

地點

香港中環海濱，龍和道9號

 

門票價格

首屆展會價格優惠（由即日起至3月16日晚上11:59）

成人門票
200元（正價：260元）

優惠門票
120元（正價：195元）

預售門票價格（3月25日晚上11:59前)

成人門票

平日門票（適用於3月26日至28日）
220元（正價：260元）

周末門票（適用於3月29日至30日）
280元（正價：340元）

小童門票(適用年齡為5至11歲)

適用於3月26日至30日

70元

＊4歲以下小童可由成人帶同免費入場；15歲以下小童和學生必須有成人陪同。

優惠門票（適用於年滿65歲或以上的長者、學生、殘疾人士及其他優惠卡持有人）

平日門票（適用於3月26日至28日）
港幣145元（正價：195元）

周末門票（適用於3月29日至30日）
港幣195元（正價：245元）

＊每名持票殘疾人士可攜一名陪同者免費入場。

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