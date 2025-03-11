港鐵票價｜今年或凍結票價　金澤培：尚欠一項數據即可決定

▲ 港鐵今年或凍結票價，金澤培：尚欠一項數據即可決定。

【港鐵 / 港鐵票價 / 金澤培】港鐵上周公布業績，港鐵行政總裁金澤培今日（11日）預計，今年票價有可能凍結，現尚欠一項數據即可決定。

金澤培在報章撰文指，今年的票價調整尚待公布最後一項數據，現時看來今年票價按機制大概會維持不變。

港鐵計算票價調整的方程式為：（0.5× 上一年12 月綜合消費物價指數按年變動率）+（0.5× 上一年12 月的運輸業名義工資指數按年變動率），再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」。金澤培所指的數據，是3月底公布的去年第四季運輸業名義工資指數。

票價調整機制一般5年檢討一次，上次的周期是2017至2022年共6年，有3年票價凍結、1年減價、2年上調，金澤培認為機制顧及社會經濟狀況，並在業務可持續性上取得平衡。

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港鐵票價｜投放資產更新資源漸增

業務方面，金澤培指核心鐵路營運本身很難有盈利，因投放在維修及資產更新的資源隨年月漸長而增加。

所以他更留意車站業務、商場等經常性收入來源。「有物業發展利潤入帳，固然造就亮麗的成績表，但關鍵是經常性業務要夠強，才能走更遠的路。」

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