  • 24°C
香港時間：2025311日 (二) 16:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵｜今年或凍結票價　金澤培：尚欠一項數據即可決定

港聞

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

分享：

分享：

熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

金澤培表示，今年票價按機制大概會維持不變。（資料圖片）

港鐵上周公布業績，港鐵行政總裁金澤培今日（11日）預計，今年票價有可能凍結，現尚欠一項數據即可決定。

金澤培在報章撰文指，今年的票價調整尚待公布最後一項數據，現時看來今年票價按機制大概會維持不變。

金澤培表示，今年票價按機制大概會維持不變。（資料圖片）

港鐵計算票價調整的方程式為：（0.5× 上一年12 月綜合消費物價指數按年變動率）+（0.5× 上一年12 月的運輸業名義工資指數按年變動率），再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」。金澤培所指的數據，是3月底公布的去年第四季運輸業名義工資指數。

票價調整機制一般5年檢討一次，上次的周期是2017至2022年共6年，有3年票價凍結、1年減價、2年上調，金澤培認為機制顧及社會經濟狀況，並在業務可持續性上取得平衡。

金澤培表示，今年票價按機制大概會維持不變。（資料圖片）

業務方面，金澤培指核心鐵路營運本身很難有盈利，因投放在維修及資產更新的資源隨年月漸長而增加，所以他更留意車站業務、商場等經常性收入來源。「有物業發展利潤入帳，固然造就亮麗的成績表，但關鍵是經常性業務要夠強，才能走更遠的路。」

童學園
校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

港鐵加薪｜港鐵加薪1.8%至5.4%　表現較佳員工可獲派逾兩個月花紅
16:30 2025/03/07
港鐵加薪｜港鐵加薪1.8%至5.4%　表現較佳員工可獲派逾兩個月花紅

你可能感興趣

港鐵加薪｜港鐵加薪1.8%至5.4%　表現較佳員工可獲派逾兩個月花紅
16:30 2025/03/07
港鐵加薪｜港鐵加薪1.8%至5.4%　表現較佳員工可獲派逾兩個月花紅
金澤培 港鐵 運輸 鐵路 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
消委會蛋糕︱消委會檢測100款蛋糕揭1類型反式脂肪最高易中風　41款「0反式脂肪」蛋糕推薦名單
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
思覺失調丨53歲前亞視一姐盛傳因搶人夫「遭落降頭」　思覺失調神隱20年現況曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
地震警號｜北海道千島海溝恐爆9級巨型地震威力遠超311　專家預測發生時機曝光
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」
掟彩虹｜港女掟彩虹代幣被判砸底界　店方強調公平公正最後咁做「補鑊」