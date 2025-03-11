白雪公主｜「神奇女俠」姬嘉鐸霸氣演繹邪惡皇后　《白雪公主》真人版入場前4大備忘

▲ 迪士尼《白雪公主》真人版由姬嘉鐸與麗素莎嘉娜主演。

【迪士尼 / 姬嘉鐸 / 麗素莎嘉娜 /白雪公主】迪士尼《白雪公主》（Snow White) 真人版即將上映，這是繼全球叫好叫座的《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》（Aladdin) 真人版後，第三部上映的迪士尼經典動畫。

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白雪公主｜「神奇女俠」霸氣演繹最美艷「惡毒母后」

今次電影中的「惡毒母后」相當搶鏡，由「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）一改戲路，化身成為最美艷的大奸角。

她一出場霸氣十足極具睇頭，看她與「白雪公主」連場爭妍鬥戲。

▲ 「神奇女俠」姬嘉鐸飾演「惡毒母后」。

白雪公主｜金球獎最佳女主角演活新生代白雪公主

女主角「白雪公主」，由《西城故事》(West Side Story) 金球獎最佳女主角（音樂劇或喜劇）、人氣年青舞台劇女星麗素莎嘉娜 (Rachel Zegler) 擔演。

麗素主唱的其中一首新歌《Waiting on a Wish》已推出，觀眾入場看她如何以全新風格演活新生代的「白雪公主」！

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白雪公主｜《蜘蛛俠》導演與《Barbie芭比》編導共創盛宴

電影由《蜘蛛俠：驚世現新》(The Amazing Spider-Man) 導演馬克韋伯 (Marc Webb) 執導，以全新創意和頂尖CG特技將世紀童話一幕幕經典場面重現。

當中，包括白雪公主與七個小矮人和可愛小動物在魔幻森林載歌載舞、惡毒母后的魔鏡和毒蘋果、白馬王子現身等。同時加上有《Barbie芭比》金像提名編導姬達嘉域 (Greta Gerwig) 參與故事創作，相信會為這部童話帶來全新驚喜元素！

▲ 經典童話畫面。

白雪公主｜《星聲夢裡人》金像音樂人譜寫新曲

電影以音樂劇為主打，特別請來《星聲夢裡人》(La La Land) 金像音樂人Benj Pasek和Justin Paul譜寫全新動聽歌曲，新舊金曲交織成一場華麗音樂盛宴。

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