致癌風險｜洗碗碟勿用「1種清潔神器」 　毒物專家警告：恐釋一級致癌物

【海綿／致癌／清潔／洗碗】「科技海綿」無需使用清潔劑，只要沾水就能輕鬆祛除油垢污漬，但原來它暗藏安全風險。有醫生提醒，科技海綿碰到「熱、酸、油」，就會溶出一級致癌物，增加罹癌風險，警告別用科技海綿洗碗洗杯。

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林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫生早前在節目《健康1+1》中提到，科技海綿與仿瓷餐具（Melamine）的成分相同，均為「甲醛＋三聚氰胺」經過發泡製成。當遇到「熱、酸、油」時，這些物質會分解並釋放出甲醛和三聚氰胺。甲醛被列為一級致癌物，可能增加患上鼻咽癌和白血病的風險，而三聚氰胺則是2008年「中國毒奶粉」事件的罪魁禍首，可能提高罹患腎結石和腎衰竭的機率。

顏宗海強調，科技海綿不應用於清洗食物，千萬不要用來刷碗盤、鍋具或蔬果等，只要沖洗不乾淨，就容易攝入三聚氰胺。同時，也不建議搭配溫水清洗，因為這樣會使三聚氰胺更容易溶出。他建議科技海綿適合用於清潔地板、玻璃或窗戶，只要輕輕一擦就能擦得十分乾淨。

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臨床毒物科護理師譚敦慈也提出警告，許多人會用科技海綿來清洗杯子上的茶垢，但這樣可能會增加致癌風險。她分享，杯子上的茶垢和咖啡漬可以用過碳酸鈉來清潔，且不需要刷洗就能輕鬆去除，但要注意兩個要點：一是「將過碳酸鈉與熱水混合，溫度越高效果越佳」，二是「清潔的物品表面必須完全浸泡」。

譚敦慈表示，過碳酸鈉的清潔效果非常好，甚至連燒焦的鍋底也能輕易清除，但並非所有鍋具都適合使用，例如不沾鍋和有塗層的保溫瓶就不應使用過碳酸鈉清潔，否則會損壞塗層。

同場加映｜3M親解百潔布正確用法

百潔布由美國公司3M發明並申請專利，旗下日本分公司「スリーエム ジャパン株式会社」曾在節目《月曜から夜ふかし》上解釋百潔布的正確用法。3M職員表示，黃色海綿是由聚氨脂（PU）製成，布滿細孔，雖然也可以用作洗碗，但清潔力會較弱，難以清除污垢；其真正作用為幫助洗潔精起泡，因為洗潔精和水滲入細孔後，可透過按壓摩擦產生大量泡沫，繼而增加洗潔精分量和提升清潔力。

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百潔布｜專家建議用洗碗刷代替

挪威一項發表在《應用微生物學雜誌》（Journal of Applied Microbiology）的研究比較了洗碗海綿和洗碗刷中的細菌水平和多樣性，以及沙門氏菌的存活率，結果發現沙門氏菌等細菌更容易在海綿中滋生。

研究人員指出，洗碗刷乾得快，有害細菌會死亡，另外與海綿相比，大多數洗碗刷都有手柄，可以防止使用者的手直接接觸潛在的有害細菌，因此建議人們以洗碗刷來代替海綿。

清潔廚具｜清洗碗筷5大建議

















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