小學插班2025｜10+熱門資助直私小學招收2025/26學年插班生 即睇申請方法+學費+截止日期
撰文： 李盛芝
發布時間： 1 小時前
【小學插班/資助小學/直資學校】入讀2025/26學年各級的小學插班申請，已陸續接受報名，TOPick為大家整理10間以上熱門資助、直資及私立小學的申請須知、面試日期、學費等資料，讓家長按心儀學校的申請日期，遞交報名表、所需文件及申請費用等，即睇有關詳情！
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小學插班2025｜嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
位於九龍塘添福道的嘉諾撒聖家學校（九龍塘），為一所資助小學，即日起至6月6日接受小二至小五插班生入學申請。
所需文件包括：
- 插班生入學申請表格
- 學生出生證明文件副本
- 最近3個學期學生的成績表副本
- 學生其他活動表現紀錄 (可附獎狀副本)
- 學生領洗紙副本
- 學生其他資料 (如適用)
- 4”X 9”回郵信封 2 個 (信封面須清楚寫上學生姓名、地址及貼上$3.0郵票)
該校接受親身遞交或郵寄申請，若郵寄申請，有關文件須用公文袋封妥，封套上請註明「插班生申請」。校方將於6月11日或以前發出准考證，學生筆試及口試評估日期為6月17日，同月27日至8月2日校方會根據學生評估結果，約見家長面試。8月21日前校方會透過郵寄通知家長申請結果。
小學插班2025｜港大同學會小學
深受家長歡迎的直資學校港大同學會小學，2024/25學年學費為$35,830。校方將於4月7日起，接受今年9月入學的小二至小五插班申請，家長需於學校網站填寫「入學報名表」及上載所需文件，成功遞交報名表後，校方會發出「確認入學申請電郵通知」。學校會因應學位空缺數目、申請人的操行及學業成績進行遴選，邀請合適的申請人參加入學考試，有關截止申請日期為4月14日。
所需文件包括：
- 填寫網上「入學報名表」
- 學生證件相一張
- 學生香港出生證明書/香港身份證副本
- 學生現就讀小學的2024/25 年度成績報告表副本（須展示申請人操行及各科成績）
- 報名費用$75
入學考試名單將於4月30日在學校的報名系統查閱，而入學筆試將訂在5月9日進行，家長需在當天出示「入學筆試通知信」列印本及申請人2024/25學年的有效學生手冊，陪同申請人到學校進行入學筆試。
而通過筆試的學生可於5月22日，同樣在學校報名系統查閱入學考試結果，獲邀面試的學生需在6月4日請與校長或副校長會面、參與普通話、英語口試，錄取名單可在6月12日得到通知。
小學插班2025｜香港培正小學
創校於1889年的私立小學香港培正小學，擁有直屬中學香港培正中學，小一設有9班，本學年學費為64,470元。校方表示，明年9月入學的小二至小五年級，仍有少量學位可接受申請，有興趣為子女報讀的家長可以親身或電郵提交下列文件：
- 申請表格
- 出生證明書副本
- 原校最近一次成績
- 學習歷程檔案Portfolio（一頁雙面A4紙）
報名截止日期為3月31日，校方將進行甄選，初步入選申請人士將收到電話通知，到學校參加4月至6月的筆試及親子面試。
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|2025/26小二至小五插班申請詳情（排名不分先後）
|學校
|分區（校網）
|類別
|申請日期
|面試日期
|天神嘉諾撒學校
|九龍城（35）
|資助
|即日起至4月3日
|5月10日
|黃埔宣道小學
|九龍城（35）
|資助
|即日起至5月23日
|5月29至6月3日
|拔萃小學
|九龍城（41）
|資助
|4月1至30日
（小二至小六）
|不適用
|嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
|九龍城（41）
|資助
|即日起至6月6日
|6月17日
|香港培正小學
|九龍城
|私立
|即日起至3月31日
|4月至6月
|民生書院小學
|九龍城
|私立
|5月上旬
（3月底公布）
|6月上旬
|九龍真光中學（小學部）
|九龍城
|私立
|即日起
（小一至小三）
|不適用
|聖方濟各英文小學
|深水埗
|私立
|即日起
|不適用
|德望小學暨幼稚園
|黃大仙
|私立
|3月31日至5月16日
|6月20日（筆試）
|中西區聖安多尼學校
|中西區（11）
|資助
|即日起至5月30日
|6月18日（筆試）
|港大同學會小學
|東區
|直資
|4月7至14日
|5月9日（筆試）
5月22日（面試）
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