小學插班2025｜10+熱門資助直私小學招收2025/26學年插班生　即睇申請方法+學費+截止日期

▲ 入讀2025/26學年各級的小學插班申請，已陸續接受報名。

【小學插班/資助小學/直資學校】入讀2025/26學年各級的小學插班申請，已陸續接受報名，TOPick為大家整理10間以上熱門資助、直資及私立小學的申請須知、面試日期、學費等資料，讓家長按心儀學校的申請日期，遞交報名表、所需文件及申請費用等，即睇有關詳情！

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小學插班2025｜嘉諾撒聖家學校（九龍塘）

位於九龍塘添福道的嘉諾撒聖家學校（九龍塘），為一所資助小學，即日起至6月6日接受小二至小五插班生入學申請。

所需文件包括：

插班生入學申請表格

學生出生證明文件副本

最近3個學期學生的成績表副本

學生其他活動表現紀錄 (可附獎狀副本)

學生領洗紙副本

學生其他資料 (如適用)

4”X 9”回郵信封 2 個 (信封面須清楚寫上學生姓名、地址及貼上$3.0郵票)

該校接受親身遞交或郵寄申請，若郵寄申請，有關文件須用公文袋封妥，封套上請註明「插班生申請」。校方將於6月11日或以前發出准考證，學生筆試及口試評估日期為6月17日，同月27日至8月2日校方會根據學生評估結果，約見家長面試。8月21日前校方會透過郵寄通知家長申請結果。

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小學插班2025｜港大同學會小學

深受家長歡迎的直資學校港大同學會小學，2024/25學年學費為$35,830。校方將於4月7日起，接受今年9月入學的小二至小五插班申請，家長需於學校網站填寫「入學報名表」及上載所需文件，成功遞交報名表後，校方會發出「確認入學申請電郵通知」。學校會因應學位空缺數目、申請人的操行及學業成績進行遴選，邀請合適的申請人參加入學考試，有關截止申請日期為4月14日。

所需文件包括：

填寫網上「入學報名表」

學生證件相一張

學生香港出生證明書/香港身份證副本

學生現就讀小學的2024/25 年度成績報告表副本（須展示申請人操行及各科成績）

報名費用$75

入學考試名單將於4月30日在學校的報名系統查閱，而入學筆試將訂在5月9日進行，家長需在當天出示「入學筆試通知信」列印本及申請人2024/25學年的有效學生手冊，陪同申請人到學校進行入學筆試。

而通過筆試的學生可於5月22日，同樣在學校報名系統查閱入學考試結果，獲邀面試的學生需在6月4日請與校長或副校長會面、參與普通話、英語口試，錄取名單可在6月12日得到通知。

小學插班2025｜香港培正小學

創校於1889年的私立小學香港培正小學，擁有直屬中學香港培正中學，小一設有9班，本學年學費為64,470元。校方表示，明年9月入學的小二至小五年級，仍有少量學位可接受申請，有興趣為子女報讀的家長可以親身或電郵提交下列文件：

申請表格

出生證明書副本

原校最近一次成績

學習歷程檔案Portfolio（一頁雙面A4紙）

報名截止日期為3月31日，校方將進行甄選，初步入選申請人士將收到電話通知，到學校參加4月至6月的筆試及親子面試。

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2025/26小二至小五插班申請詳情（排名不分先後） 學校 分區（校網） 類別 申請日期 面試日期 天神嘉諾撒學校 九龍城（35） 資助 即日起至4月3日 5月10日 黃埔宣道小學 九龍城（35） 資助 即日起至5月23日 5月29至6月3日 拔萃小學 九龍城（41） 資助 4月1至30日

（小二至小六） 不適用 嘉諾撒聖家學校（九龍塘） 九龍城（41） 資助 即日起至6月6日 6月17日 香港培正小學 九龍城 私立 即日起至3月31日 4月至6月 民生書院小學 九龍城 私立 5月上旬

（3月底公布） 6月上旬 九龍真光中學（小學部） 九龍城 私立 即日起

（小一至小三） 不適用 聖方濟各英文小學 深水埗 私立 即日起 不適用 德望小學暨幼稚園 黃大仙 私立 3月31日至5月16日 6月20日（筆試） 中西區聖安多尼學校 中西區（11） 資助 即日起至5月30日 6月18日（筆試） 港大同學會小學 東區 直資 4月7至14日 5月9日（筆試）

5月22日（面試）

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