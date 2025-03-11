日本地震｜日本311大地震14周年回顧最震撼廣告　「如果海嘯來到銀座」道出災難慘況

▲ 日本311大地震14周年，東京曾設廣告還原海嘯高度，1句話道出災難慘況。

今日是日本311大地震14周年，各地舉行追悼儀式，在當年發生強震的下午2時46分，全國舉行默哀儀式。日本雅虎（Yahoo! JAPAN）每年也會舉辦相關活動，2017年於銀座設置了一幅31米高的大型廣告，更是提醒民眾勿忘311大地震。

311 大地震14周年｜日本311大地震14周年 Yahoo曾設31米高的廣告

2011年3月11日下午2時46分，日本東北海岸發生規模達9級的大地震，引發高達39米的海嘯，導致逾2萬2千人死亡或失蹤。目前仍有約2.76萬人過著避難生活，無法重返家園。每年Yahoo! JAPAN也會在311舉辦相關活動，最令人震撼的一次莫過於在2017年地震滿6周年時，在東京銀座的Sony大樓外牆設置了一幅高31米的廣告。白色為底的廣告，滿佈文字，而在16.7米則有一處紅色標記，寫著：

若海嘯發生在銀座，就是這個高度。

▲ 日本雅虎（Yahoo! JAPAN）曾於2017年日本大地震6周年時，在銀座設31米高廣告提醒民眾勿忘311大地震。（X圖片）

而該高度是根據岩手縣大船渡市所觀測到的最高波高，而上面的文字主要講述311大地震滿6周年，災後看重建工作遙遠，提醒民眾切勿忘記311大地震，也強調防災意識的重要性 。

今年Yahoo! JAPAN也有舉辦捐款活動，只要於日本雅虎搜尋「3.11」，雅虎便會捐出10円以支持東日本大地震及能登半島地震災後重建團體。

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311大地震14周年｜日本預言漫畫 7月5日大地震

回顧日本過往的大規模地震，除了311大地震外，2024年1月1日能登半島的7.6級地震也讓人深感震撼。曾預言311地震的日本漫畫家竜樹諒，在預言漫畫《我所看見的未來》也提到2025年7月5日早上5點，日本會發生毀滅級大地震，並引發40米海嘯，災後日本、台灣、香港和菲律賓的陸地將連線在一起。面對預言所提及的日子將近，最重要是做好防災準備，有備無患。

同場加映：地震正確避難動作

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