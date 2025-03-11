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Deliveroo撤出香港｜Deliveroo撤出香港員工放售風褸炒價$500　連這1物都賣售價高達4位數

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

Deliveroo撤出香港，Carousell放售員工風褸炒價$500。

【結業潮/戶戶送/Deliveroo/Carousell】戶戶送（Deliveroo）宣布撤出香港市場，引起全城熱話！由於戶戶送即將停止運營，有人隨即在二手平台拍賣，以500港元出售一件戶戶送外套，更強調是「絕版」而且「全新」。此外，還有這1物都有得賣，價錢為$1,500。

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戶戶送撤出香港｜員工制服成絕版

戶戶送（Deliveroo）於3月10日宣布將撤出香港市場，平台將於4月7日後停運。消息一出引發網民熱議，不少網民將戶戶送員工制服放上二手平台Carousell上轉售，當中有賣家出售一件戶戶送外套，標價$500，商品描述寫道「4月7號就執笠，全新一件外套只需要$500」，而外套呎吋是「M碼（中碼）」，更強調是「絕版」而且「全新」。不過，外套很快就標示「已售出」。

除了這位賣家出售風褸，亦有不少網民將員工制服轉賣，包括T-shirt、保溫袋、外賣袋、毛巾、紙袋等，標價由$30-$250不等，有人提到自己從未穿過，甚至連包裝袋都未拆開。此外，有網民連外賣平台機落單機都出售，寫「全新 Sunmi V2 POS Deliveroo Logo $1,500」，商品狀況及描述「兩部全新未開封，一部9成新，$1500全部。」實行儲齊一套留為記念。

戶戶送撤出香港｜網民對Deliveroo感不捨

不少網民在戶戶送facebook專頁留言，感謝戶戶送多年來的付出，又為撤出香港市場感到惋惜，「感謝你曾為好多人提供過工作機會！」、「感謝你為香港飲食業的貢獻」、「做的好好，點解唔繼續做啊，好可惜」、「生意真係好難做」、「其實一直欣賞Deliveroo嘅服務態度……希望日後香港有需要時能夠回來服務」。

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