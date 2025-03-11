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創科發展｜陳茂波：港有獨特優勢發展人工智能　較容易取得國際數據和吸引外國人才

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳茂波今日出席香港專業聯盟午宴。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（11日）表示，財政預算案提出以創科推動經濟發展，未來最重要是人工智能的發展，香港有獨特優勢，如較內地容易取得國際數據和吸引外國人才。

陳茂波今日（11日）出席香港專業聯盟午宴時表示，人工智能是未來創科最重要發展方向，甚至是重塑未來世界經濟格局最重要因素。他認為，有兩大重點，人工智能作為關鍵產業如何發展，以及「人工智能+」，如何用人工智能賦能其他產業。他認為，要發展人工智能有五大因素一，算力；二，算法；三，數據；四，人才；五，資金。

發展人工智能方面，陳茂波認為，香港有獨特優勢，如數據方面，內地最頂尖相關公司，若要走向國際，需要相關行業的國際數據，香港較內地容易取得。二，人才方面，內地雖然有頂尖人才，但同樣也會想吸引外國人才，譬如在美國和歐洲華裔專家，不少人希望回流發展，香港的生活習慣、制度、兒童教育、進出，也讓外國人才較習慣一些。

金融賦能方面，陳茂波說，現時地緣政治下，有些科技公司，可能過往去美國上市，但現在不容易，可以改來香港上市，同樣也是國際資金，現在是很關鍵窗口時間，香港有挑戰，同時有機遇，可以把握機會。

陳茂波續說，未來本港會加快北部都會區發展，亦是與深圳合作的最好地點，可讓前沿技術發展招商引資。

被問到會否檢討本港稅制，陳茂波強調，考慮稅制必定要考慮競爭力，因為要與鄰近地區爭投資、爭人才，因此要相當謹慎，現時未必合適作稅務調升。

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