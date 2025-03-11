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凍齡女神丨50歲古天樂緋聞混血女友復出凍齡狀態驚人　嫁富二代做少奶1原因放棄生仔【即睇3招簡單保養法】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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【鄭雪兒/凍齡】憑1997年經典電訊廣告中甜美形象走紅、現年50歲的鄭雪兒近年再度活躍於幕前，近期更於IG上載劇照宣傳自身有份拍攝的劇集。照片中，只見雪兒雖已年屆半百，但身穿護士制服的她依然皮膚緊緻，少女味甚濃，令一眾網民均讚揚她凍齡有道。

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50歲的雪兒近年積極參與不少電影及劇集演出，繼為電影《殺破狼·貪狼》、劇集《飛虎之潛行極戰》及《地產仔》先後客串外，近日又參與新加坡劇集《青春小鳥》的客串角色。雪兒在IG上亦分享了相關劇照，只見身穿護士制服及以紫髮示人的她肌膚依然雪白細嫩，未見有絲毫老態。

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凍齡女神丨為愛息影幕前 樂做繼母

雪兒在2010年嫁給新加坡GHM酒店集團太子爺Ajai Zecha後便淡出幕前。她過去受訪時曾透露與丈夫Ajai Zecha是經朋友介紹下相識而開始戀情，她對老公與前妻的一對子女亦視如己出，不介意成為繼母。她更表示初初認識繼仔、繼女時，他們只是5、6歲，故要花很多時間照顧他們。後來，仔女到外國寄宿、讀書，雪兒隔幾個月就會飛到當地參加學校活動，學校放假就會到當地陪他們，令她沒有打算再生小朋友：「都花唔少時間跟住佢哋。」

凍齡女神丨曾為古天樂緋聞女友

雪兒一出道便參與了與天王郭富城合作拍攝的電訊廣告，憑著甜美動人的外貌迅速成為圈中寵兒，雪兒曾先後與郭富城及古天樂傳出緋聞。雪兒與古天樂因拍攝《爆裂刑警》結緣，之後在古天樂引薦下加入TVB，先後參演《創世紀II之天地有情》、《尋秦記》等大製作。其後雪兒前往台灣發展，曾在《流星花園2》中飾演葉莎一角。

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凍齡女神丨簡單3招保養心得

雪兒有自己的凍齡心得，她相信靠著保持平和心態以及正能量，她指：「我的生活好簡單，吃得清淡，多吃菜多喝水。要睡很多，最理現是晚上十點入睡，到翌日早上七、八點。」

消化系統不太好的她，會避免吃甜食及油膩的食物：「敷面膜也是化妝師幫我做的，平時我不太會敷。心情是個很大的影響，抱持正面想法，我喜歡笑，每件事都向有趣的方面看。」她也會做瑜伽，玩泰拳和巴西柔術呢！

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