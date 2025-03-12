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足球女將︱蘇皓兒踢波受訓不錫身　宅男女神Chloe濕身淋雨超投入

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）參加真人騷節目《足球女將》。

【蘇皓兒 / 宅男女神 / 足球女將】ViuTV全新真人騷節目《足球女將》昨晚（10日）首播，「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）綠茵場上淋雨馳騁，體力不支仍拼搏追波，並在ig上發帖強調，「成功需苦幹」。

輪招募24位有運動細胞的藝人和KOL等參與，希望透過5個月地獄式訓練以成立女子足球隊。

當中蘇皓兒知名度最高，在《足球女將》節目中，她亦打頭陣登場，並完全拋開女神形象，在受訓時表現毫不錫身，不僅濕身淋雨，更跑到面容扭曲，十分專業。

蘇皓兒放下女神包袱挈大個口拍廣告　Chloe激發小宇宙想拍喜劇：好想嘗試

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足球女將︱蘇皓兒受訓狀甚蝦碌

在第一集內，所有球員跟教練首次會面，在傾盤大雨下做warm up訓練。當中，身材瘦弱的蘇皓兒，表現落力，就連教練亦大讚她夠拼搏，跑到盡去追波。90分鐘賽試需要拼盡體力，教練擔心平常沒有受過專業訓練的她能否堅持全場。

蘇皓兒亦直言自己體能好差，在訓練時，跑到面紅耳熱的她亦一邊「扯蝦」，一邊搞笑表示：「就死」，狀甚蝦碌。

在第一天的正式訓練中，球員在教練指示下盡自己努力控制足球。在烈日當空下，幾經辛苦完成第一節訓練後，教練讓一眾球員飲水休息，不過亦暗中計時，指出她們用了1分半鐘飲水加聊天，這樣會完全失去專注度及心跳率。

面對教練郭Sir的「訓示」，蘇皓兒表示非常認同，但仍笑言自己每次很珍惜飲水時間，稱：「除了飲水還要補防曬，對女生真的很重要！」

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