生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！

▲ 車婉婉親生父之謎終解開，原來真的不是張英才！

【車婉婉/生父/張英才】51歲的車婉婉因主持《中年好聲音》而人氣急升，單親家庭長大的她，母親是粵語片演員車綺芬，她自小隨母姓；外間一直有指車婉婉生父是同為粵語片演員的張英才，但車婉婉一直未有承認，至2023年張英才離世，大家也認定車婉婉拒認生父太無情，直至近日她終首度公開生父的真正身份！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

車婉婉生父之謎｜一直有傳車婉婉生父是張英才

有指張英才於1960年代遇上車綺芬，兩人同為粵語片演員而相知相戀，並於1964年結婚，其後兩人離婚，車綺芬移居美國並於1973年12月誕下車婉婉，由於車婉婉一直跟隨母姓，故生父身份一直成謎，而多年來一直有傳她的生父就是張英才。

最新影片推介：

車婉婉生父之謎｜曾被罵不認張英才做爸爸

2023年張英才離世，車婉婉生父身份再次引起熱議，由於車婉婉繼續採取避談態度，令外間一度誤會她拒認親生爸爸。直至近日，車婉婉終解開生父之謎，她表示：「我從來不會說我爸爸，我沒認過張英才叔叔是我爸爸，因為他不是我爸爸，我沒辦法認，為何我一直不說這個話題？因為唔輪到我去交代。」

車婉婉生父之謎｜首度公開親生爸爸身份

車婉婉指這是上一代的感情，父母不想說，自己何德何能去為他們解畫？因此她才一直沒有提及。她知道有些網民長篇大論罵她連爸爸都不認，說她不好，對此她說：「我現在想說一次，他並不是我爸爸，我沒法認。媽媽跟他可能曾經有一段情，他曾是她的丈夫，他們曾有一段婚姻，但我那時未出世，所以我不可以解釋他們的故事。」

她又指自己最需要父親的時間已經過去，童年雖曾好奇爸爸是誰，但也從不過問。至2007年母親逝世，她才跟親生爸爸相認，她表示：「大概十年前，我親生爸爸來跟我相認，是不是很震撼？很奇怪，媽媽離開後，我找回出世紙，有寫我爸爸名字，大家以為我是張英才叔叔的女兒？不是，真的不是。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

車婉婉生父之謎｜父女相認過程拍戲也拍不來

最終她生父透過網上app找到她，而生父名字和出世紙父親的名字一樣，這下子才終於父女相認，車婉婉透露爸爸住在美國，是一名華裔人士，當時更親身來港跟車婉婉相認，她回想過程也覺得似拍戲：「那時我41歲，BBQ未出世，第一次見我的生父。第一刻見到，很難解釋那個感覺，演戲都演不到，我解釋不到。」

而過去這10年，其實父女倆也偶有聯絡，到車婉婉生兒子BBQ時，爸爸也有到醫院探望她，她指囝囝有外公，現在也一直有聯絡，但不算很緊密。

相關內容：

名校媽媽｜車婉婉7歲兒子讀傳統名英小 廿四孝媽咪陪溫習考試：究竟幾時先開竅

星二代｜車婉婉兒子考試時間撞正朗誦比賽 奔波陪囝囝趕兩場終奪第1名

星級校友｜賀創校170年安排學生進行無人機表演 車婉婉為母校聖保祿校慶任司儀

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】