詐騙｜警方偵破53宗騙案拘73人　涉款約4,100萬元

▲ （右）秀茂坪警區總督察（調查）郭家瑩。

警方展開代號「寒壁」行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，秀茂坪警區總督察（調查）郭家瑩表示，本年2至3月秀茂坪警區在全港展開大型拘捕行動，偵破由2021年2月至2024年10月共53宗不同類型的詐騙案，涉及金額4100萬元，拘捕73名傀儡戶口持有人（19至78歲），報稱地盤工人、主婦、運輸工人和無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，他們的戶口被騙徒用作收取騙款。

秀茂坪警區科技及財富罪案調查隊陳肇峯督察表示，今次行動中共有187名受害人（14至85歲），偵破的案件包括刷單、假投資、網購和電話騙案等，當中投資騙案是整體損失最高金額的類型，損失超過2252萬元，騙徒利用虛假、訛稱高回報的投資網站或平台，誘騙受害人投入大量資金，最終血本無歸。此外，刷單騙案平均損失較高，受害人通常匯款後始發現受騙，騙徒利用分段式詐騙手法以降低受害人對騙局的戒心，令損失金額不斷增加，案件亦會在較後時間才被揭發。

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