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高齡爸爸｜劉詩昆86歲生日陪女兒劉蓓蓓跳《APT》　成立5億基金栽培子女成接班人

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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「鋼琴大師」劉詩昆早前迎來86歲生日。

【劉詩昆/孫穎】「鋼琴大師」劉詩昆可說是老當益壯，他與妻子孫穎育有4歲的女兒劉蓓蓓（貝貝）和1歲的兒子劉天天。早前，劉詩昆迎來86歲生日，愛妻特地為他舉辦了一場迷你音樂會慶祝。

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孫穎於兩人共同創立的鋼琴學院，舉辦了一場名為「彈/彈琴·談/談情」的藝術表演，當日，壽星劉詩昆以紅色捧球褸亮相，打扮得青春洋溢，而且精神不錯，另外，當日來自北京、澳門、莫斯科及日本的朋友特意到賀。

劉詩昆對太太的安排大表感激，他表示：「這次活動我太太花了很多心思，我自己卻沒有太多準備。今天還有我兩個小孩子，他們可是今天的小主角。」

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劉詩昆夫婦丨大唱洗腦歌《APT》

現場安排小朋友接力為劉詩昆彈奏生日歌，而愛女劉蓓蓓與其他小朋友又唱又跳洗腦歌《APT》。眼大大、皮膚雪白的「貝貝」十分可愛。劉詩昆看到「貝貝」跳得開心，即上前用鋼琴伴奏，甚至在一旁為女兒伴舞。令人驚嘆的是，86歲的劉詩昆依然活力充沛。

此外，孫穎對星座頗有研究，還特意邀請了一位心理學家，以星座和心理學的角度探討性格與兩性關係。談到丈夫時，孫穎深情表示：

我和劉老師可以說是前世奇緣，今生使命。一個人能在年富力強時找到自己的使命，並專注加以實行，這是極大的幸福與幸運。

 

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劉詩昆夫婦丨萬千寵愛於一身

2020年，劉詩昆以81歲高齡再度當爸爸，第三任太太孫穎在美國誕下女兒劉蓓蓓，老來得女的消息轟動一時，劉詩昆視女兒如掌上明珠，不僅聘請3名工人細心照料，還與妻子投資約3600萬元開設音樂學校。孫穎曾表示，這是送給女兒的最大禮物，希望栽培愛女成為接班人。

為了子女的未來，劉詩昆夫妻還為子女成立了5億元教育基金，年幼的貝貝已見慣大場面，一歲半時，她便隨父母到康城影展行紅地毯；兩歲半時，更踏上莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院演奏廳，與爸爸四手聯彈兒歌《幸福拍手》，要成為鋼琴大師的接班人，對於貝貝來說可謂指日可待。

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