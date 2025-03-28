香港親子單車徑｜沙田「秋名山髮夾彎」藏安全隱憂　香港10大親子安全單車徑推介

▲ TOPick小編推介10大親子安全單車徑。

【香港親子單車徑/踩單車/香港親子遊/親子郊遊】踩單車是不錯的親子活動，不過玩樂時一定要注意安全！最近沙田一條單車徑成為了網民熱話，因為它的設計猶如秋名山的「五連髮夾彎」，車道不但狹窄，更有3個幾乎45度的急彎。這樣的設計藏安全隱憂，如果天雨路滑更危險。不過不用擔心，TOPick推介10條既安全又有絕美風景的香港親子單車徑，趁住天氣未太炎熱，來一場親子單車遊！

最新影片：

日前，有網民於Facebook「沙田交通關注組 Shatin Transport」群組發文，分享沙田新單車徑神似「秋名山」的髮夾彎，有網民更出post質疑《頭文字D》拓海駕駛都得改變路線。該網民補充該條單車徑位於大埔公路沙田段同沙田鄉事會路交界。就事件，有傳媒就向土木工程拓展署查詢，對方指：「段單車徑斜道屬於大埔公路的擴建及隔音屏障工程的一部分。由於交匯處改建涉及新建支路，重置單車徑的空間受到限制，且高低差超過7米，必須採用「之」字形的設計以連接現有單車徑網絡。

▼ 點擊圖片放大

為提高安全性，土拓署在斜道一端安裝了塑膠護柱，並設置交通標誌，要求騎單車的道路使用者須下車推單車前行。斜道旁還設警告標誌，提醒使用者注意斜坡和急彎。面對使用者的批評，土拓署表示將與運輸署持續檢討，例如考慮加設交通警示標誌及增加護柱等改善措施。」

香港10大親子安全單車徑推介

香港親子單車徑｜1. 大圍至大美督單車徑

全程約21公里，起點是大圍，途經沙田城門河及科學園，最終到達大美督。這條單車徑平坦且安全，非常適合全家一起騎行，還可以沿途欣賞城門河的風光。終點大美督更有餐廳及休憩區，適合活動後稍作放鬆。

交通：乘港鐵東鐵線到大圍站，從車站步行約5分鐘即可到達單車徑的起點。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港親子單車徑｜2. 西九海濱長廊

雖然單車徑較短，但西九海濱長廊是觀賞維港景色的好去處。這條單車徑平坦且廣闊，家長可以讓孩子在單車徑上安心騎行，此外長廊內還有兒童遊樂區及綠化空間，非常適合放鬆休閒。

交通：從港鐵九龍站或柯士甸站步行約10分鐘即可到達西九文化區，單車徑入口就在附近。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港親子單車徑｜3. 將軍澳海濱長廊

這是將軍澳地區一條熱門的親子單車徑，長廊全長約2公里。沿著海濱騎行，您可以欣賞寬闊的海景，還能找到椅子和遮蔭區域供休息。對於較年幼的小孩，這裡是絕佳選擇。

交通：從港鐵將軍澳站步行約15分鐘即可到達海濱長廊，沿途有清晰的指示牌。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港親子單車徑｜4. 蒲崗村道單車公園

如果孩子剛開始學習騎單車，這個地方會很適合。該單車公園設有專門為兒童設計的單車場地，讓孩子們在安全環境下練習和玩耍，還有座椅和遮蔭區域供父母休息。

交通：從港鐵鑽石山站步行約10分鐘即可到達單車公園。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

香港親子單車徑｜5. 迪欣湖活動中心

位於迪士尼樂園旁的迪欣湖活動中心，這裡不僅提供單車租借服務，還有悠閒的湖邊景色。單車路線設計簡單，適合初學者和小朋友，而且可以享受湖邊野餐或其他戶外活動。

交通：從港鐵迪士尼站步行約15分鐘即可到達迪欣湖活動中心，路線簡單且有指示牌。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

香港親子單車徑｜6. 東涌單車徑

東涌海濱公園是一個適合親子和休閒騎行的好地方，全長約2公里，路線平坦且安全，非常適合初學者和小朋友。沿途可以欣賞東涌的海濱風光，還有綠化的公園環境，讓人感到放鬆。公園內設有單車徑、兒童遊樂場和休息區，適合一家大小享受戶外活動。

交通：從港鐵東涌站步行約5分鐘即可到達單車徑起點。沿途可以欣賞東涌的自然景觀和寧靜環境，非常適合親子騎行。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

香港親子單車徑｜7. 屯門至元朗單車徑

屯門至元朗單車徑是新界單車網絡的一部分，適合喜歡自然風光和文化探索的騎行者。全長約15公里，路線平坦且安全，適合親子和休閒騎行。沿途經過濕地公園、屏山文物徑等地，結合自然生態與歷史文化，終點元朗區內有多個美食和購物地點，適合騎行後放鬆享受。

交通：港鐵屯門站步行約10分鐘到達單車徑起點。這條路線全程約15公里，連接屯門和元朗，沿途風景如田野和河道，適合稍長距離的家庭騎行。

▼ 點擊圖片放大 +2

香港親子單車徑｜8. 中環至灣仔段海濱共享徑

除了新界，其實在港島也能一嘗踩單車的樂趣！「共享徑」全長約1公里，市民可以踩單車遊覽維港，欣賞景色。中環至灣仔海濱共享徑正展開第二階段先導計劃，不過目前計劃已不再提供單車租借服務，市民需要自備單車。

交通：港鐵到中環站，然後步行至中環9號碼頭，這裡是共享徑的起點。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

香港親子單車徑｜9. 北角東岸板道

北角東岸板道全長約2.2公里，分為東段和西段，目前西段已開放，長約1.1公里。這條板道設有共享徑，適合步行、緩跑和騎單車。沿途可以欣賞維多利亞港的迷人景色，還有階梯式座位、釣魚平台等設施。

交通：從北角港鐵站A1出口步行約3分鐘即可到達糖水道入口。或從炮台山港鐵站A出口步行約15分鐘到屈臣道入口。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港親子單車徑｜10. 南丫島單車路線

中環然後可以租借單車，沿島上的平坦小徑騎行，適合享受島嶼的清新氣氛與自然景觀。

交通：中環碼頭搭乘渡輪 搭渡輪到南丫島（榕樹灣碼頭）

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

更多親子好去處：

復活節好去處2025｜黃金海岸復活節10大遊戲體驗區 早鳥價1大1小$188+送小食餐廳優惠

野餐好去處2025｜全港12大草地野餐好去處推介 歐陸建築打卡+超靚海景睇日落

親子好去處｜5月熊本熊跑步比賽設親子組/個人組 送豐富選手包+多個熊本熊打卡位

親子好去處｜Kakao Friends五月北角匯開跑送電話繩 設親子組新增寵物組送豐富禮品包

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】