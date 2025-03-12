諾如病毒︱孕婦染諾如病毒會傳染BB？婦產科醫生警告1種藥忌服　3大療法預防脫水助康復

▲ 孕婦染諾如病毒會傳染BB？婦產科醫生警告1種藥忌服 3大療法預防脫水助康復

【諾如病毒／腹瀉／孕婦藥物禁忌／脫水／傳染病】孕婦感染諾如病毒要小心！有婦產科醫生提醒，孕婦若不慎感染，要特別注意脫水問題；一種藥物千萬避免服用，及可從3方面調整治療。

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台灣婦產科醫生蘇怡寧在Facebook專頁發文，呼籲孕婦若是不慎感染諾如病毒，有3大處置方式：

1. 預防脫水

蘇怡寧指出，孕婦感染諾羅病毒（Norovirus）時最重要的是預防脫水和支持性療法。由於懷孕期間，身體對脫水更加敏感，因此需要特別注意補充水分和電解質，「記得補充水分，真的太嚴重就得要打點滴」。

另外，如果孕婦出現嚴重脫水症狀，或持續高燒，或是持續嘔吐腹瀉超過48小時沒有改善，甚至胎動明顯減少，就要盡速就醫。

2. 飲食調整

避免刺激性飲食，採少量多餐的方式，慢慢調整身體狀況。

3. 避免吃止瀉藥

蘇怡寧提醒，孕婦感染諾如病毒，盡量不要使用止瀉藥：

因為腹瀉就是身體在排除病毒的方式。除非有特殊狀況，不然就是等一到三天內會慢慢恢復。

不過，止瀉藥也並非絕對不可服用，届時需醫生進行判斷。

諾如病毒會傳染BB？

蘇怡寧醫生解釋，諾如病毒並不會直接感染孕婦肚子裡的寶寶：

諾羅病毒主要影響腸胃道，不會穿過胎盤，因此不會導致胎兒感染。寶寶是靠你自己趕快好起來就沒有問題。

至於一旦家人感染諾如病毒，要如何保護自己避免被傳染？蘇怡寧表示，用酒精搓手沒有預防效果，需用肥皂勤洗手至少20秒。還要避免與家人共用餐具，及使用漂白水清潔嘔吐物或糞便污染區域。

同場加映：4大感染諾如病毒高危場所

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同場加映：諾如病毒傳播途徑

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見，病毒可透過下列途徑傳播：

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同場加映：預防諾如病毒7大要點

感染諾如病毒的症狀，會包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒亦曾就「諾如病毒」在Facebook發文，指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。醫生分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面：

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