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極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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【極端減肥／沙律／卵巢早衰】不少人追求磅數上的瘦，不惜少食多動，務求最快看見減肥的成效。內地一名28歲女子為減肥，不惜餐餐食素食沙律，僅僅3個月就導致體內荷爾蒙失調，經期紊亂至停經，最不幸的是後來發現她的卵巢已早衰至50多歲，恐難以逆轉。

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Healthy Life
Healthy Life｜中醫拆解茶葉種類及功效

據福建電視台《第一幫幫團》報道，內地一名28歲女子為了減肥，不惜戒掉所喲碳水化合物，3個月只吃沙律和蔬菜，導致她停經遂求醫。經過醫生詳細檢查後，發現女子因為急劇的內分泌紊亂，導致她卵巢迅速老化至50多歲。

福建省人民醫院婦科主任王小紅提醒，卵巢是女性體內重要的內分泌器官，需要一定吸取營養維持運作。要保養卵巢，王小紅認為女生要從日常生活中保養卵巢子宮，例如每天睡足7小時或以上，每天運動半小時亦能夠維持卵巢健康。

極端減肥｜卵巢早衰5大徵兆

據台灣婦產科醫生詹景全在當地節目《醫師好辣》指出，若女士未到更年期，卻發現自己身體出現以下5大徵兆，有可能是卵巢早衰的警號：

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正確減肥｜哈佛減重博士拆解 5大可持續實用減肥法

綜合外媒及《Harvard Health Publishing-5 habits that foster weight loss》報道，曾在哈佛大學附屬營養醫學中心任職40多年的權威減重博士George L. Blackbur表示，不少人減肥時覺得最困難的部分，是不知該如何調節飲食，對此他強調，最重要的是改變飲食及作息問題：讓這些健康的選擇成為你日常生活一部分，同時又不會感到太被剝奪。George L. Blackbur表示，自己40多年來一直為超重和肥胖者提供建議，而下列5大方案最有助患者實現持久減重目標：

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正確減肥｜哈佛大學醫學院 5大減肥行為建議

除此之外，哈佛大學醫學院另外提出 5大減肥行為建議，強調減肥關鍵與生活行為、紀律、運動及心理因素多方面息息相關，當中要注意攝取熱量及消耗熱量，不可只顧吸收而不運用，但亦不可吸收太少，導致之後不斷進食來填補心靈及飢餓感：

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