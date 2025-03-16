危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯　港鐵乘客勸阻無果一意孤行

▲ 外傭單手扯BB車搭扶手電梯，港鐵乘客勸阻無果一意孤行。

【外傭 / 嬰兒車 / 港鐵】為乘客的安全考慮，港鐵禁止攜帶任何過長物件或行李使用扶手電梯；攜帶嬰兒車、手推車、行、大型或過長物件的乘客須使用升降機。

然而，近日有乘客在Facebook發帖，指在港鐵堅尼地城站見到有菲傭姐姐單手扯BB車搭扶手電梯，嬰兒車前輪抬起，十分危險，有人勸阻甚至伸手攔截都無濟於事，她偏一意孤行。

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危險行為｜外傭單手扯BB車搭扶手電梯

樓主表示，當日為星期六中午12時35分左右，他在港鐵堅尼地城B出口見到1名菲傭姐姐推BB車搭扶手電梯，車內還有1名小童。樓主見狀及時「伸手攔截」，並提醒她去搭升降機，惟對方並未聽勸，而是一意孤行，樓主認為「狀況有點危險」。

據圖片可見，菲傭姐姐將BB車放置在1節階梯上，BB車前輪翹起，重心落在後部，若車輪不慎打滑，情況會十分危險；她半蹲在後3節階梯，單手扯住BB車，另一隻手抓著扶手，目測手中還握有米奇伸縮八達通；畫面下方還有其他人在乘電梯。

樓主希望帖文能被菲傭姐姐的雇主看見，「好好教育她！」，亦呼籲港鐵能夠多安排職員巡邏查看。

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危險行為｜網民：好危險！

此事引起網民熱議，認為菲傭姐姐此舉十分離譜又危險，「一個畫面錯幾樣嘢，落電梯如要照顧長者、小孩，一定要企隔離或者企佢哋下面，有咩事急停可以即刻擋到；個人一隻手仲要拎住其他嘢，捉都捉唔實」、「我較心電梯下嗰女士擔心」、「依家啲工人好有主見」、「係要出過事先怕」、「好危險！個細佬向前中就一齊碌落去」。

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