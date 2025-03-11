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奪命提示︱張振朗劉穎鏇首演情侶　Tiffany從演8年以來喊得最勁的一次

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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劇中有大量精彩的不同元素。

【奪命提示 / 動作懸疑/ 陳山聰/ 張振朗】由兩大視帝陳山聰張振朗攜手演出的《奪命提示》，下周一（3月17日）播出，除繼續有大量Level Up的精彩動作場面，還有感性、談情及輕鬆惹笑等不同元素的場面。

當中，首度飾演情侶的張振朗及劉穎鏇（Tiffany）都面臨各自新挑戰。

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奪命提示︱張振朗成功秘訣竟是拉筋

張振朗在最新宣傳片中，除展現了「踢出新高度」的踢腿神功，其中一幕「蟹爬大髀」，張振朗「既愛且恨」的誇張演繹，加上孖煙囪裝束，絕對是一等一搶焦之作。

張振朗在宣傳片笑言，搞笑場口的成功要訣之一竟然是拉筋，笑言：「估唔到拉咗筋除咗喺拍動作嘅時候用得著，拍搞笑嘅場口都能夠大派用場。」

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奪命提示︱Tiffany感謝監製循循善誘

至於Tiffany則指是次除了要挑戰更多和更高難度場口外，還要應付不少內心戲及喊戲。她接受TVB.COM訪問坦言，今次是她8年拍劇生涯以來喊得最多的一部劇集：「今次要喊嘅次數同程度，係突破晒咁多年以嚟嘅經驗。」

談到以往曾直認拍喊戲不容易，Tiffany表示隨著經驗的累積，自己確實比以前容易理解及進入狀態，並特別感謝監製文偉鴻（Jazz）循循善誘，以及拍檔張振朗的用心交流，稱：「每次我哋拍呢啲感情戲，Jazz都會特別令到成個氣氛／環境好安心，佢拍之前會問我哋係咪熟晒啲對白、係咪ready好，只要我哋ready好就會即刻拍，咁樣好畀到信心我哋，令我哋演起上嚟都有信心啲。」

Tiffany續指：「至於振朗，呢套劇我哋好多場口都一齊拍，而好多時我哋都會事先溝通咗先，可能係度吓嘢又或者分享吓大家對唔同場口嘅睇法，次次我哋都好踴躍咁去討論點樣可以令成場戲更加好，會加好多細位同埋jam啲嘢出嚟，等啲有情緒嘅戲份可以更有support。」

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