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關愛隊｜勞福局：支援長者及照顧者計劃料4月起擴至全港　冀年內接觸逾6萬有需要住戶

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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去年《施政報告》宣布，在今年第二季把「支援長者及照顧者先導計劃」擴展至全港18區關愛隊。（資料圖片）

去年《施政報告》宣布，在今年第二季把「支援長者及照顧者先導計劃」擴展至全港18區關愛隊，勞福局指，預計於4月開始提供服務，在12個月的計劃期內，可接觸超過6萬個有需要的住戶。

勞工及福利局向立法會提交文件指，社署已向全港18 區共452隊「關愛隊」進行簡介， 全數「關愛隊」均應允參加「計劃」，並預計於4月開始提供服務；各關愛隊的服務量須符合社署就該小區定下的關鍵績效指標，預計在12個月的計劃期內，可接觸超過60000個有需要的住戶。社署會向「關愛隊」提供培訓，以便掌握基本的溝通技巧和相關地區的福利服務資訊。

截至今年1月底，勞工及福利局指，荃灣區及南區的 36 隊關愛隊於「先導計劃」下已探訪或接觸超過7000個獨居及雙老住戶、護老者和殘疾人士的照顧者，並進行了超過1190次有關福利服務的轉介，包括長者服務、殘疾人士服務、精神健康服務、家庭服務及經濟援 助等。此外，共有272名長者及11名殘疾人士經「關愛隊」轉介安裝「平安鐘」並獲得資助。

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