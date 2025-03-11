香港創科｜ 科技園綠色科技樞紐「GreenTech Hub」今開幕　設展示區「曬」創新方案　初創：盼藉此提升產品和技術認知度

▲ （彭大偉攝）

港府近年大力推動綠色產業，財政司司長陳茂波上月底出爐的財政預算案亦提到，發展綠色產業是全球趨勢，也是應對全球氣候變化的一大關鍵，所以香港亦要把握機會，加緊腳步發展綠色產業。財政預算案中亦提及，科技園公司將會把位於九龍塘的創新中心建設為綠色科技樞紐，而在今（11日），名為「GreenTech Hub」的綠色科技樞紐也正式開幕。

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陳茂波今出席開幕典禮時也再次強調，推動綠色轉型已成為了國際共識，而為全球綠色轉型提供可行的解決方案、相關的服務、設備和產品變得相當重要，所以為研發相關技術的企業，帶來了龐大機遇。香港科技園公司行政總裁黃克強亦指出，香港綠色科技的初創企業數量在2024年內增加82%，充分顯示出該產業的巨大潛力。

陳茂波直言，各界必須要把握機會，聯手推動發展。而最新開幕的GreenTech Hub，相信將會成為一個協作平台，形成一個樞紐，帶動更多商業機會，更可促進知識交流，甚至為綠色企業籌募資金，加速研發成果商品化的進程。

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香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪也提到，希望企業能在這個GreenTech Hub上，能夠找到不同的商業配對及合作機會，並且希望讓外界有一個平台，能夠看到香港初創的創意能力，「香港有很多技術很厲害的初創企業，他們真的希望能夠為可持續發展作出貢獻，所以我們必須設法讓他們商品落地，並且讓人看到他們的厲害之處。」

▲ 香港有很多技術很厲害的初創企業，他們真的希望能夠為可持續發展作出貢獻，所以我們必須設法讓他們商品落地，並且讓人看到他們的厲害之處。（彭大偉攝）

他以在GreenTech Hub內的綠色方案展示專區「Green Space」展示成果、初創「Innoblock創新鏈科技」為例，其名為「TT Green」的方案主要是基於區塊鏈技術開發的可持續發展管理方案，讓企業能夠透過AI分析和計算碳足跡，並提供自動化報告，協助企業更準確理解他們對環境造成的影響，從而減少溫室氣體排放及達到全球排放標準，並獲得可靠的綠色認證以及綠色融資，「他們亦已經獲得認證和不少獎項，所以希望有很多人能夠看到他們的付出。」

盼認識客戶 獲得商業機會

創新鏈科技首席行政官吳創文接受本報訪問時提到，傳統追蹤、搜集和記錄ESG數據依賴人手處理，欠缺追溯度、透明度和質素，令企業難以建立可靠的ESG憑證，拖慢它們達成可持續發展目標的進度。所以他們透過區塊鏈技術和AI技術，來解決問題。

▲ 創新鏈科技首席行政官吳創文（曾曉汶攝）

不過他亦提到，要將技術研發並不是最困難，最大的挑戰是源於初創要「搵客好難」，「與大公司相比，要讓人相信我們這些初創的技術，絕對不容易。所以我們都極力在拿取不同的認證，提高信任度。」同時，他亦希望能夠透過GreenTech Hub認識更多不同的客戶，亦讓更多人了解他們的技術，獲得更多的商業機會。

藉著香港地點優勢 可配合生產和市場發展

除創新鏈科技外，今次進駐GreenTech Hub的還有涵蓋綠色建築、智慧城市等領域的公司，如由香港科技大學和重慶高新技術產業研究院共同創建的蔚藍時代。該企所研發的輻射製冷光學貼膜，可為建築物、汽車、糧倉等反射太陽輻射，從而在零能耗的情況下將室內溫度降低7至15度。

另外亦有研發雷氣滅菌淨化系統，以二萬伏特高壓電場消滅頑強細菌和病毒，淨化空氣並清除二噁英、甲醛、揮發物質及異味的「智耘科技服務」；亦有實現智慧出行、專注於未來交通工具電動化的「壹能源集團」等。壹能源集團行政總裁涂俊凱表示，GreenTech Hub將成為一個重要的渠道讓他們進行推廣，「香港是一個絕佳點，可以配合生產和市場發展，背靠內地supply chain（供應鏈），再面向整個東南亞、甚至全世界市場。」

▲ 壹能源集團行政總裁涂俊凱。（曾曉汶攝）

夥16間機構 分工合作提供支援

李俊豪補充，這個將匯聚超過200間企業的GreenTech Hub，除了有空間讓企業展示成果，亦邀請16間機構成為合作夥伴，構成綠色科技生態圈，為進駐的綠色科技公司提供不同支援，並分為4大類別，分別是：1）商業機構、2）金融機構、3）大學及4）工商業支援機構。

▲ 科技園邀請16間機構成為合作夥伴，為進駐的綠色科技公司提供不同支援。（彭大偉攝）

他逐一解釋，商業機構主要是與綠色建築相關，科技園公司將會與他們合作並舉行工作坊，將綠色建築的知識與園區公司分享，同時亦會協助聯繫商業夥伴，從而增強園區公司商業化的過程。

金融機構方面，就主要讓園區公司認識可持續金融，並且在資金上得到滿足。亦從此推動綠色科技和綠色金融的合作。至於大學，就主要促進產學研的協作，「大學園區很大，他們歡迎園區公司進行不同的測試場景，共同研究協作的可能性。」

而工商業支援機構就主要是香港生產力促進局，他們提供實驗室配套、測試服務，可以幫助滿足園區公司在科研上的需求。在多方合作的情況下，建構生態圈。

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