走私｜海關破獲歷來最大宗走私黃金金條　市值6400萬元圖借香港轉運至日本

▲ 海關破獲歷來最大宗走私黃金金條，共檢獲重64公斤黃金金條，市值4600萬元。（曾秋文攝）

海關破獲歷來最大宗走私黃金金條，原本由內地一間物流公司寄往日本東京機場，共檢獲重64公斤黃金金條，市值4600萬元，暫時未有人被捕。

海關機場科空運貨物第3組督察陳泳言今日（11日）表示，在3月5日人員鎖定一批目標空運貨物，報稱載有集運貨物，共有124件包裹，共重1.1公噸。人員以X光機掃描包裹，發現其中4件包裹影像和密度異常，作進一步檢查後發現實際重量與報稱貨物有別。

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每件包裹報稱重量約1.1公斤，而量度時每件超過17公斤，打開後有3個紙箱，其中較大的紙箱中裝有電器用品，而2個細小的紙箱內裝有鐵盒，當中收藏黃金及追蹤器，4件包裹的收藏手法相同，共檢獲重64公斤黃金金條，市值4600萬元。案件是海關有紀錄以來最大宗的走私黃金案件。

海關有組織罪案調查科特別調查第1組調查主任何廷俊表示，貨物是由內地一間物流公司寄往日本東京機場，不排除透過香港作中轉站，逃避當地關稅。今次案中的黃金金條如成功偷運到日本，相信可逃避460萬港元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

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