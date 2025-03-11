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器官捐贈｜器官捐贈率降至歷史新低　醫學會復辦步行活動推廣 　

港聞

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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醫臬會將舉辦步行活動，呼籲市民支持器官捐贈。(醫學會提供)

香港醫學會舉辦記者會，呼籲市民參與器官捐贈登記。醫學會將於今年4月13日舉辦「春耕行動」器官捐贈推廣步行活動，是闊別4年後今年得以復辦。

香港移植運動協會名譽會長周嘉歡表示，2023和2024年香港的器官捐贈率降至歷史新低，每百萬人僅分別有3.2人和3.9人進行遺體器官捐贈，這意味著原本有機會獲得重生的病人，最終因無法等到合適的器官而離世。

香港醫學會會長鄭志文表示，除了登記率偏低外，近半數的家屬最終拒絕捐贈，主要原因是不清楚逝者的意願，或希望保留完整遺體。根據現行政策，器官捐贈屬自願性質，即使市民已登記於中央器官捐贈登記名冊，亦不具法律約束力。許多原可用以拯救生命的器官，最終未能捐贈予性命垂危的病人。

鄭志文表示，鼓勵市民不僅要登記成為捐贈者，更要主動與家人溝通。若市民能及早與家人溝通，並正式登記成為器官捐贈者，不僅能減少家人的決策壓力，讓更多等待重生的患者獲得希望。

醫學會將於今年4月13日舉辦「春耕行動」器官捐贈推廣步行活動，開幕典禮將於中環海濱舉行，隨後步行至灣仔海濱。醫學會器官捐贈推廣委員會聯席主席陳以誠、麥肇敬及楊協和表示，活動闊別4年後今年得以復辦，希望為受器官衰竭影響的病人及其家庭給予一份支持。

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