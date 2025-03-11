生產力局｜熱烈歡迎 2025 年全國兩會順利閉幕　以創新科技引領新質生產力

▲ 生產力局熱烈歡迎 2025 年全國兩會順利閉幕，以創新科技引領新質生產力。

香港生產力促進局熱烈歡迎 2025 中央政府工作報告，為國家經濟社會高質量發展作出重要規劃，為香港長期繁榮穩定注入強大動能。生產力局全力支持國家發展策略和香港特區政府的施政重點，將貫徹落實全國兩會精神，協助業界推動科技創新和產業融合發展，加速產業數碼化和數碼產業化，繼續積極引進國際優質的創科資源，助力香港及整個粵港澳大灣區因地制宜發展新質生產力，更好融入國家發展大局。



生產力局主席陳祖恒表示，中央公布的《政府工作報告》強調因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系，推動科技創新和產業創新融合發展，大力推進新型工業化，培育創新型企業，發展民營經濟，讓更多企業在新領域新賽道跑出加速度，為香港長遠發展，提供清晰的行動指南和方向。



他指出，生產力局將助力香港積極把握發展機遇，主動識變應變求變，重點着力低空經濟、生命健康、具身智能、新能源汽車等新興產業和未來產業，加速科技成果應用轉化，以先進技術、未來人才培訓及特區政府資助計劃積極賦能大灣區產業協同融合發展。

作為中小企堅強後盾，生產力局全方位支援民營企業堅實發展，不斷擴大海內外產學研的合作夥伴網絡，發揮香港「一國兩制」的獨特優勢和國際應用場景，成為更多內地專精特新、高科技企業出海的「超級增值人」，在國家新一輪全面深化改革中貢獻香港力量。

▲ 生產力局主席陳祖恒表示，中央公布的《政府工作報告》強調因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系。

今年是「十四五」規劃收官之年，亦是開啟「十五五」規劃重要之年，生產力局將立足新發展階段，深入推進戰略性新興產業融合叢集發展。自去年獲特區政府委任為推動低空經濟試點項目的技術夥伴，生產力局全力支援政府加速實現各類型應用場景開放與技術轉化，與業界開展低空經濟應用研究項目。作為香港技術與創新支持中心籌建機構，生產力局正積極展開工作，冀更聚焦地提供優質的知識產權服務和促進知識產權貿易，提升「香港製造」整體品牌競爭力，賦能香港成為區域知識產權貿易中心。

生產力局也積極發掘粵港澳大灣區的經濟發展優勢區域的創新能力，在內地推動「9+3+1 發展計劃」，通過已設立的 9 個新質生產力及新型工業化服務基地，推動產業邁向高端化、智能化與綠色化。在企業出海方面，將組織更多東盟市場考察團、科技及人才交流會，及先進技術開發及支援等，助力高質量共建「一帶一路」。



展望未來，生產力局將充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，強化內聯外通的橋梁作用，攜手政、產、學、研各界，支持香港拼經濟、謀發展，深化國際交往合作，形成產業集群及創科生態圈蓬勃發展，壯大創科人才庫，推動香港國際創新科技中心，讓香港成為粵港澳大灣區提升區域創新能力、國家發展新質生產力的重要窗口和核心城市。