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金賽綸逝世｜金秀賢金賽綸親吻照曝光　女方生前被追債求情短訊：求你給我一點時間

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

金賽綸逝世｜金秀賢金賽綸親吻照曝光，女方被起訴追債短訊求情： 求你給我一點時間吧。

【金賽綸 / 金秀賢 / 親密照】有「最美童星」之稱的韓國女星金赛綸上月16日被發現在家中輕生，終年24歲。知名YouTuver李鎮浩昨日（10日）傍晚爆料稱金賽綸曾與金秀賢秘密交往6年，而她選擇輕生的原因或與金秀賢有關。

爆料一出，金秀賢方「火速」發聲明澄清，而爆料者稱手中有上千張兩人親密合照，將陸續公開。今日（11日）下午，網絡瘋傳1張兩人的甜蜜合照，同時1張金賽綸向對方就債務問題求情的短訊截圖亦釋出；引發全網熱議，「金秀賢戀童癖」相關詞條更登上社交平台韓國區熱搜。

不過，圖片的真實性還未能被證實，亦有人對此持懷疑態度。

金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死

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金賽綸逝世｜金賽綸、金秀賢親吻照曝光

據圖片可見，該親密合照中金賽綸直視鏡頭，而金秀賢閉目請問她的臉頰；目前，圖片真實性還未能得到證實；如若圖片為真，則金秀賢方早前發布的、否認戀情及一列指控之聲明可信度存疑。

金賽綸逝世｜疑曾發短訊求情：求你給我一點時間吧

而另一張截圖，疑是因金秀賢將起訴金賽綸向其要債，而金賽綸發短訊求情的內容截圖，她寫道：

哥哥，我金賽綸。我收到了內容證明書，說要起訴我……你之前說會給我充足的時間，所以我一直在努力準備付出，每個作品都會拿出一定比例的錢來慢慢償還。

我不是不打算還，而死如果你現在要我立刻拿出7億韓元，我真的做不到。不是我不願意而死我沒能力……

一定要鬧到訴訟的地步嗎？求求你，給我一點時間吧……

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