詐騙｜騙徒偽冒廉署要求市民交出公司合約及財務紀錄　廉署收十多宗舉報

▲ 廉署表示，近日接獲十多宗市民舉報，指收到偽冒廉署電郵。（資料圖片）

近日有騙徒偽冒廉政公署發出電郵，要求收件者提供所屬公司的合約及財務紀錄等，並附上惡意檔案超連結。廉署澄清有關電郵並非由署方發出，由於事件涉及冒認廉署人員，廉署已就事件展開調查。

廉署今日（11日）呼籲公眾提高警覺，提防由寄件人為「ICAC」Hotmail電郵帳戶發出的偽冒廉署電郵。廉署表示，近日接獲十多宗市民舉報，指收到偽冒廉署電郵，有關電郵訛稱由廉署調查主任發出。

電郵附有虛假的「廉政公署調查通知書」相片，訛稱廉署正對收件者公司涉及的一宗貪污或不當行為進行調查，並要求收件者向廉署提供合約、財務紀錄、員工名單等資料。電郵內亦包含惡意檔案超連結，點擊後可令該電腦或電子裝置被入侵而導致損失。



廉署提醒公眾，慎防騙徒以不同形式冒認廉署人員。市民如接獲任何聲稱由廉署或廉署人員發出的可疑電郵，應提高警覺，切勿點擊內附的超連結或向電郵寄件者提供資料，以免個人電腦或電子裝置被入侵又或個人資料被盜用。

市民如懷疑有人冒認廉署人員，可致電廉署24小時舉報熱線25 266 366查詢或舉報。

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