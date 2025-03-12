日本地震｜福島核電站接受普通旅行團參觀　睇災後廠房現況了解核廢水處理

▲ 福島核電站接受普通旅行團參觀，睇災後廠房現況了解核廢水處理。

【日本311大地震/日本地震】日本311大地震14周年，回顧當年，2011年3月11日日本東北海岸發生9級地震，位於福島縣的福島第一核電廠，因海嘯淹沒反應堆引發嚴重輻射洩漏事故，撤離約10萬居民。如今福島依舊為禁區，不過早年開始接受普通旅行團參觀。

日本311大地震14周年｜2023起開放普通旅行社參觀

2023年7月起，日本福島核電廠開始接受普通旅行社參觀，並由獲認證的旅行社承辦。旅行團全程約2.5小時，參加人士會乘坐巴士參觀處理核廢水的設備儲存罐，其後會在距離約100米高台觀看1號至4號機組反應堆廠房，參觀期間會有關於核廢水的講解。

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日本311大地震14周年｜行程吸收輻射少過一程長途機

行程中，參加者預計會受到的輻射約為0.03毫希。根據香港保安局資料，軸射量只要低於數百毫希（1毫希相當於1000毫希），便不會即時影響健康。由香港飛往北美洲的旅程為例，約有0.08毫希的輻射劑量，而進行一次電腦斷層掃描，會有6.6毫希的輻射劑量。另外，參加者須穿著長袖衣物及出示身份證明，孕婦和初中以下人士不可參加。

目前也有提供2日1夜的福島第一核電廠旅行團，旅行社為Japan Wonder Travel，大家可透過Tripadvisor報名參加。旅行團出發日期並非定期，最近發出日期為4月14日，每位價格為$4,857.4。

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