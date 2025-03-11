  • 23°C
香港時間：2025311日 (二) 20:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大學科研｜科大研發全球首部達商用級別零排放「冷氣機」　僅需15分鐘溫度急降十度

港聞

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

科大研究團隊，機械及航空航天工程學系孫慶平教授（右二）。（科大提供）

科大研究團隊研發出全球首台千瓦級彈卡製冷裝置，僅需15分鐘，便能在31度的室外環境下，將室內溫度穩定在21至22度的區間，並實現零溫室氣體排放。團隊正與產業界合作，推動技術商業化。

隨著全球氣候暖化加劇，製冷用電已佔全球總電力消耗20%，惟主流蒸氣壓縮製冷技術所用的製冷劑屬於典型的溫室氣體，世界各國均著手開發環保替代方案。

其中「基於形狀記憶合金（SMAs）彈卡效應的固態製冷技術」屬零溫室氣體排放，但此前的彈卡製冷裝置，最大製冷功率只有約260瓦，未達商用空調所需的千瓦級要求。

千瓦級彈卡製冷裝置示意圖（自然出版）

採用石墨烯納米流體　導熱性能大增

科大最新研發裝置在3.5赫茲高頻運行下，單位質量製冷功率達到12.3W/g，在「零溫升」條件下，總製冷功率達1,284瓦，是此前液體傳熱彈卡裝置紀錄4.4W/g的近三倍，並首次突破千瓦級製冷門檻。

科大研究團隊發現，此技術樽頸主要是製冷劑單位質量製冷功率（SCP）與系統總質量難以兼顧及高頻運行時傳熱效率不足。團隊為突破限制，提出「材料串聯—流體並聯」的多胞架構設計，該架構將10個彈卡製冷單元沿受力方向串聯，每個單元包含4根薄壁鎳鈦合金管，總質量僅為104.4克；鎳鈦管的表面積體積比達到7.51mm-1，提升換熱效率，而「並聯流體通道」的設計將系統壓力差控制在1.5巴以下，確保高頻穩定運行。

團隊也採用石墨烯納米流體作為傳熱介質，代替傳統蒸餾水，實驗顯示，僅2克/升濃度的石墨烯納米流體，便可將導熱性能較蒸餾水提升50%；其納米顆粒直徑只有0.8微米，遠小於流體通道的150至500微米寬度，避免堵塞風險，且X光斷層掃描也證實，鎳鈦管在950兆帕應力下仍能保持均勻壓縮形變，未發生屈曲失效。

千瓦級彈卡製冷裝置的組裝與運作（自然出版）

而在應用測試場景中，該設備成功為一間2.7立方米的模型房屋降溫，在夏季室外攝氏30至31度的環境下，僅需約15分鐘，便能將室內溫度穩定在舒適的攝氏21至22度。

科大機械及航空航天工程學系教授孫慶平指，研究成果展示了彈卡製冷技術的大規模應用潛力，正與產業界合作，推動將技術商業化，相信隨全球對氫氟碳化物（HFCs）管控越趨嚴格，這項零排放、低耗能的製冷技術有望重塑空調行業發展，為實現碳中和目標提供技術支持。消費者可受惠於較低電費之餘，技術改進也將使製冷裝置變得較輕巧，節省室內空間。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港科技大學‎ 碳中和

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
金賽綸逝世｜被揭生前秘戀金秀賢6年　金賽綸家屬控男方追數致悲劇
金賽綸逝世｜被揭生前秘戀金秀賢6年　金賽綸家屬控男方追數致悲劇
遊日注意｜日本感染性腸胃炎確診創10年新高　醫生：去公廁忌做1件事【附各城市確診數字一覽】
遊日注意｜日本感染性腸胃炎確診創10年新高　醫生：去公廁忌做1件事【附各城市確診數字一覽】
急症室最長等候時間（03月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月11日 時間16:05）
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水