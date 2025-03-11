生成式AI｜宏利逾75%員工運用生成式AI工具　冀數碼化革新帶來3倍回報

▲ 宏利逾75%員工運用生成式AI工具

AI、生成式AI的應用，成為不少企業的挑戰，既明白應用AI的重要性，但又不知如何實行、計算投資回報。宏利在2024年推出的專屬生成式AI助理ChatMFC，宣佈現時其全球有逾75%員工，正在藉助學習、沉浸式體驗以及各類工具，運用生成式AI工具，以此提升工作效率，推動創新發展。



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數碼轉型 投資幾十億加元

宏利早已為其數碼化革新項目投入數十億加元，包括構建基於雲端的數據與AI平台，以及開發可擴展的AI解決方案，並已作出4大部署。



1) 推出生成式AI工具ChatMFC，能自動化處理日常任務，供全球員工使用，讓員工專注於更具價值的策略性工作。

2) 行技能培訓計劃，幫助各級同事理解、試驗並有效應用AI技術。

3) 已在美、加及亞洲部署了超過35個生成式AI應用用例，另有70個將今年底前完成部署。

4) 組建了一支由近200名全球數據科學家及機器學習工程師構成的人才庫，進一步提升公司的AI應用能力。

冀5年內有3倍投資回報

宏利全球首席數據分析官Jodie Wallis表示，為團隊配備了生成式AI工具，幫助他們更智慧地開展工作、更迅速地採取行動，從而產生更為顯著的影響。除ChatMFC外，AI也早已被宏利在3大範疇廣泛應用

1)創新工作模式：新推出的AI翻譯工具，用戶可自助實現9種語言的實時翻譯，從而提升工作效率與速度。

2) 推動收入增長：銷售支援工具率先於新加坡投入使用，為理財顧問提供具針對性的個性化見解。該工具已迅速在全球推廣，涵蓋批發商群體，目前已成功拓展至多個全球市場。

3)優化客戶體驗：基於生成式AI的解決方案，目前每年可支持超過1.1億通電話，並計劃在今年進一步擴大應用規模。通過為代理人提供即時且有根據的答案以及信心評分，有助於提升反應速度、答案準確性與服務質量。

宏利預計，到2027年，其數碼能力（包括基於AI技術的各種強化功能）將在5年內帶來3倍的投資回報；到2024年，其全球數碼舉措將帶來超過6億加元的效益。

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