  • 23°C
香港時間：2025311日 (二) 22:19

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

X死機｜X平台大規模死機事件　顯示了3大攻擊新趨勢

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 戶戶送 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

馬斯克（Elon Musk）旗下的社交平台X（前稱Twitter），在香港時間昨（10日）晚發生大規模死機，Elon Musk其後發文指，是次是針對X的大規模網絡攻擊。他認為參與其中的，不是一個大型有組織協調的團體，就是一個國家。後來，黑客組織 Dark Storm Team在 Telegram 上聲稱為其所為。

身份安全供應商CyberArk Labs觀察到，此次事件顯示，系統無法正常運作與資料外洩或數據完整性受損同樣嚴重。除了攻擊本身，更值得注意的是事件背後歸因的混亂（the chaos of attribution），以及多方黑客可能參與其中，或趁機「搶功」。

三大觀察重點
1.今日的網絡攻擊，就像佈滿多重指紋的犯罪現場
黑客組織、網絡犯罪分子，甚至國家級攻擊者之間的界線越趨模糊。他們有時各自行動，有時則趁機搶功。以此次事件為例，到底是有組織、有國家支援的攻擊，還是多個組織同時湧入，各自爭相發聲？

2.承認攻擊容易，卻難證真身
與匿名者有關的黑客組織，如「Operation DreadNought」等，往往喜歡高調發聲，但網絡犯罪充斥著「false flags」。如今多方黑客爭相負責，反映當今黑客組織的目標是製造混亂，並非只是傳遞訊息。
3.社交媒體平台是新戰場，但他們並未做好應對的準備

X和許多社交媒體平台的設計，重點在於促進參與，而非為應變而建立。無論是社交媒體、金融機構或政府基礎架構，都需要準備應對有組織的網絡圍攻，而不僅是零星的攻擊。

CyberArk Labs資深網絡研究員Andy Thompson表示，此次事件突顯了網絡攻擊動機的轉變—過去黑客專注於竊取數據，現在則演變為全面的數碼破壞。

我們已在能源等關鍵基建領域觀察到類似手法，如今社交媒體平台如 X 也逐漸成為關鍵基礎架構，應以相同標準來管理。

然而，這些平台的設計重點在於促參與，而非應對攻擊。黑客正是利用這一點，把它們視作數碼戰場，因為癱瘓一個平台的破壞力，不亞於竊取數據，歸因問題（the chaos of attribution）進一步加劇挑戰。

承認攻擊很容易，但要證實幕後黑手卻困難重重。而當多個攻擊者爭相認領時，答案只有一個：真正的目的就是製造混亂，而非只是傳遞訊息。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜國際大環境多變 企業需留意政經政策改變 尋找穩建金融夥伴  有助升級轉型
網絡保安 Telegram Twitter 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
生命鬥士｜盧森堡最英俊王子　病逝得年22歲　父公開與亡兒最後對話
金賽綸逝世｜被揭生前秘戀金秀賢6年　金賽綸家屬控男方追數致悲劇
金賽綸逝世｜被揭生前秘戀金秀賢6年　金賽綸家屬控男方追數致悲劇
遊日注意｜日本感染性腸胃炎確診創10年新高　醫生：去公廁忌做1件事【附各城市確診數字一覽】
遊日注意｜日本感染性腸胃炎確診創10年新高　醫生：去公廁忌做1件事【附各城市確診數字一覽】
急症室最長等候時間（03月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月11日 時間16:05）
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水
日本地震｜日本海嘯恐襲港台！網民執定13kg逃難背包　93件物資必帶呢1樣唔驚斷水