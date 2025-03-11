X死機｜X平台大規模死機事件　顯示了3大攻擊新趨勢

馬斯克（Elon Musk）旗下的社交平台X（前稱Twitter），在香港時間昨（10日）晚發生大規模死機，Elon Musk其後發文指，是次是針對X的大規模網絡攻擊。他認為參與其中的，不是一個大型有組織協調的團體，就是一個國家。後來，黑客組織 Dark Storm Team在 Telegram 上聲稱為其所為。



身份安全供應商CyberArk Labs觀察到，此次事件顯示，系統無法正常運作與資料外洩或數據完整性受損同樣嚴重。除了攻擊本身，更值得注意的是事件背後歸因的混亂（the chaos of attribution），以及多方黑客可能參與其中，或趁機「搶功」。

三大觀察重點

1.今日的網絡攻擊，就像佈滿多重指紋的犯罪現場

黑客組織、網絡犯罪分子，甚至國家級攻擊者之間的界線越趨模糊。他們有時各自行動，有時則趁機搶功。以此次事件為例，到底是有組織、有國家支援的攻擊，還是多個組織同時湧入，各自爭相發聲？



2.承認攻擊容易，卻難證真身

與匿名者有關的黑客組織，如「Operation DreadNought」等，往往喜歡高調發聲，但網絡犯罪充斥著「false flags」。如今多方黑客爭相負責，反映當今黑客組織的目標是製造混亂，並非只是傳遞訊息。

3.社交媒體平台是新戰場，但他們並未做好應對的準備



X和許多社交媒體平台的設計，重點在於促進參與，而非為應變而建立。無論是社交媒體、金融機構或政府基礎架構，都需要準備應對有組織的網絡圍攻，而不僅是零星的攻擊。

CyberArk Labs資深網絡研究員Andy Thompson表示，此次事件突顯了網絡攻擊動機的轉變—過去黑客專注於竊取數據，現在則演變為全面的數碼破壞。

我們已在能源等關鍵基建領域觀察到類似手法，如今社交媒體平台如 X 也逐漸成為關鍵基礎架構，應以相同標準來管理。

然而，這些平台的設計重點在於促參與，而非應對攻擊。黑客正是利用這一點，把它們視作數碼戰場，因為癱瘓一個平台的破壞力，不亞於竊取數據，歸因問題（the chaos of attribution）進一步加劇挑戰。

承認攻擊很容易，但要證實幕後黑手卻困難重重。而當多個攻擊者爭相認領時，答案只有一個：真正的目的就是製造混亂，而非只是傳遞訊息。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。