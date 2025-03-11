交流團｜再增兩間中學參與廣東韶關交流團後爆腸胃炎　曾到訪相同學校

▲ 衞生防護中心正跟進廣東韶關交流團腸胃炎事件（資料圖片）

衞生署衞生防護中心昨日（10日）公布，沙田一間中學的學生參與廣東韶關交流團後爆發腸胃炎，今日（11日）再發現另外兩間學校有相同情況，3間學校都曾到訪韶關同一間中學，到過同一餐廳。

據了解，昨日公布的中學為沙田官立中學，而今日新增兩間中學，分別為樂善堂顧超文中學及東華三院陳兆民中學。

樂善堂顧超文中學的學生在3月3日至4日到過韶關相同的學校交流，而東華三院陳兆民中學則於3月6日至7日到訪。

▲ 衞生防護中心正跟進廣東韶關交流團腸胃炎事件（資料圖片）

3間中學合共52名師生，於3月3日至10日出現急性腸胃炎徵狀，當中16人已求醫，全部毋須入院。

衞生防護中心正循不同方向調查是次急性腸胃炎爆發個案的源頭。中心的流行病學調查顯示，三個交流團的師生曾於相同的餐廳用膳，中心未能排除部分患者可能經進食受污染的食物而感染，已把相關食肆的資料通報廣東省當局。另外，有患者在參觀活動期間嘔吐，其後陸續有更多師生在回港後開始發病，故部分患者亦可能由人傳人或環境污染而受到感染。

中心會繼續跟進事件和進行流行病學調查，包括安排患者收集糞便樣本作化驗及向涉事學校提供感染控制的建議措施。中心亦已知會教育局，提醒注意相關情況。

▲ 衞生防護中心正跟進廣東韶關交流團腸胃炎事件（資料圖片）

病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒，主要病徵是腹瀉及嘔吐，其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛，一般染病後一至兩天出現病徵，可持續一至十天。

中心提醒，由於酒精未能有效殺死引致急性腸胃炎的病毒，例如諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。

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