吳君如父親｜「六合彩之父」夏春秋逝世享年93歲　吳君如公佈父親死訊：我最愛的老豆走了

▲ 「六合彩之父」夏春秋逝世享年93歲。

吳君如父親、人稱冬叔的夏春秋離世，享年93歲。吳君如今晚於社交網上載父親年輕時的黑白照宣佈父親死訊：「我最愛嘅老豆老咗啦」

夏春秋離世｜第一代「六合彩」主持

夏春秋原名吳錦泉，大眾暱稱為「冬叔」和「財神」，他是第一代六合彩主持。1953年入行拍戲的夏春秋，一邊擔任兼洋行職員，另一邊廂又組業餘話劇團，之後他轉投麗的映聲擔任播音員。

1961年夏春秋淡出娛樂圈，為賺錢養家曾先後在酒樓、酒店、夜總會擔任文職工作，及至1969年重投娛樂圈加盟麗的電視，由麗的做到亞視，更擔任六合彩攪珠節目主持。

夏春秋擔任六合彩主持長達17年，故又被稱為「六合彩之父」，當年有網民於君如上載的短片下問道：「有沒有金多寶貼士？」。

另外，冬叔曾在主持節目期間，誤將18號報作10號，巧合地下一個攪出的號碼是10號，冬叔其後笑稱：「人人都說造假，說冬叔預先知道下一個號碼，我真是百辭莫辯。」

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近年鮮有露面的夏春秋，2022年9月，現身女兒吳君如的IG短片，當時父女倆祝大家中秋節快樂，只見夏春秋面色紅潤，精神都不錯。

夏春秋育有一對子女，分別為吳君如與吳君祥，對於女兒吳君貴為為影后，夏春秋曾引以為傲：「我最大成就係生咗吳君如，因為而家出街，大家會話：『呢個咪係吳君如老竇』，佢由細到大都好孝順，而家佢有能力，又會主動供養我哋。我覺得自己最大成就唔喺娛樂圈，而係生咗君如。」

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