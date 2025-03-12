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公院加價｜配藥每次15元勢加價?　醫管局回應露玄機

港聞

發布時間： 54 分鐘前

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醫衞局正檢討公營醫療收費，預料於未來數月公布，醫務衞生局局長盧寵茂早已預言新收費「有加有減」，而加價消息亦一直甚囂塵上，而藥費加價亦是討論焦點之一。

目前除了自費藥物以外，每種處方藥物以最多16星期為徵收單位，每單位收費為15元。醫管局早前向傳媒簡介藥物配發新安排時，被問到15元收費會否增加。

「每個人付出多少少　可以引入昂貴藥物」

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗講述時透露出少許玄機，「呢到(藥費)有無一個空間調整呢，調整後等於多了資源，將一些有臨床效益、昂貴藥物引入專用名冊，令有需要病人可以受惠；每個人付出多少少，可以引入昂貴藥物」。

他舉例，早前「1+機制」一隻末期腸癌藥物，向藥廠洽談下成本降低，足以納入專用藥物名冊。他指，以往病人可能需要幾萬蚊一個月，「唔係好想變賣資產、想留比屋企人，而唔想醫」，不過納入名冊後目前病人每次使用僅15元，對存活率大有幫助。

醫管局發言人重申，醫管局一直按既定機制與政府就調整收費進行磋商，在完成檢討後會向政府提交調整收費的方案。

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