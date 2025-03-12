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藥物檢討｜3.24起公立醫院配藥上限24星期　料門診日增250人配藥

港聞

發布時間： 55 分鐘前

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醫管局本月於部分醫院實施「優化配藥」安排，門診及出院病人藥物處方時長，新增24周上限限制，預料減少浪費下，每年可節省數千萬元。總藥劑師崔俊明預計，每個門診每年多250名病人配藥，大型醫院需待足夠藥劑師，才可以實施新安排。

去年東區醫院病人獲處方14個月藥獲關注，醫管局當時稱會檢視配藥安排。醞釀已久新配藥安排於本月24日開始，適用於門診及出院病人，新安排首先於小型醫院以及4間大型醫院實施。

新安排下，一般藥物每次配發期將不多於24星期，會逐步減至16個星期。另一個措施是減少偶發性藥物配發量，如醫生處方多於28日，系統會自動減少四分之三藥量，但醫生仍可按臨床需要配發。今年第四季起，部分藥物會限制只配發8星期。

藥劑師需要足夠人手

現時處方多於24星期藥單，佔全年藥單9%，當局推算每天會多250人配藥。總藥劑師崔俊明承認，配套要做得足才可應付，需要小心推行新安排。由於需考慮藥劑師工作量，需足夠人手，起初只有4間大型醫院推行，但未有醫院透露名單。

去年曾言配藥會限制至8星期，但新安排以24星期為起點。聯網服務總監鄧耀鏗指，不希望病人配藥等太久，8個星期的方向及目標仍然不變，但需要等待社區藥房打通，「8個星期配藥，都是一個合理的時間」。

總藥劑師崔俊明表示，以撲熱息痛為例，曾作統計65%病人無再配藥，預計可減少6成半偶發性藥物、以及一成慢性病藥物，料每年可節省數千萬元成本。鄧耀鏗強調，無意減少藥物投資，指如病人於慢病「付出多少少」，可引入更多專用藥物，其中「1+機制」引入末期腸癌藥物，與藥廠議價下成本降低，可以納入專用藥物名冊，病人每周期只需付15元。

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