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藥物檢討｜社協：關注醫生會否因藥量調整覆診期　需時觀察影響

港聞

發布時間： 55 分鐘前

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公立醫院藥物配發新安排於3月24日實施。(資料圖片)

醫管局本月於部分醫院實施「優化配藥」安排，門診及出院病人藥物處方長度，新增24周上限限制，預料減少浪費下，每年可節省數千萬元。總藥劑師崔俊明預計，預計每個門診每年多250名病人配藥，大型醫院需待足夠藥劑師，才可以實施新安排。

社協幹事彭鴻昌就表示，藥物費用的而且確應慳得就慳，但亦坦言節省的開支，相比於醫管局每年約百億元的藥費僅屬很少的數目。他亦關注，限制藥物處方時長後，會否反而令病人覆診期縮短，以及令輪候時間上升，指尚需時間觀察新安排影響。

彭鴻昌亦指，若當局最終目標設定為8星期，預料病人覆配藥物的密度，會較現時以倍數上升，認為需待社區藥房配合才推行。

陳凱欣：新安排應更簡單  對沿用公院藥房配藥有保留

立法會衞生事務委員會委員陳凱欣表示，支持醫管局透過減少配發藥物，減低藥物浪費。惟她認為計算減少配發藥物的方法應更簡單，建議應挑選個別地區和病種先行先試，例如穩定的三高病人，給予病人合理適應期，並測試新安排會否衍生操作困難，再制定明確擴展時間表。

陳凱欣認為，公立醫院或門診藥房病人多、壓力龐大，對沿用有關藥房覆配藥物有保留。她亦關注，公院和門診藥房的藥劑師會否提供藥物諮詢服務，例如檢查病人有否妥善服藥或儲存藥物。陳凱欣建議，善用賽馬會等慈善機構開設的社區藥房，或由地區康健中心擔當「藥物諮詢站」的角色，為醫管局病人覆配藥物，真正發揮基層醫療的效果。

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