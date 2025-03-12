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DSE2025｜內地家長花30萬為愛女準備文憑試　內地港籍生：不比內地課程容易

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

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文憑試英文口試昨日起（11日）開考。（陳靜儀攝）

內地興起專攻香港中學文憑試的補習班，帶動自修生激增。英文科口試昨（11日）開考，不少內地港籍學生在家長陪同來港應考，部分直言因內地競爭太大而博入本港大學。加上內地專才子女來港升學，有內地生料港生壓力會更大，專家料會影響聯招競爭。

文憑試英文科口試首日共有6,000名考生，獲安排在24個學校試場應考。考評局表示，各試場的考試大致順利舉行。在沙田的一個試場外，有不少考生的家長陪同到場，目送子女參加今年首場文憑試考試。首日考試，題目包括要求考生討論「劍神」張家朗到訪學校時規劃活動，以及張家朗的經歷對學生有何得着等。

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今年由內地來港以自修生身份應考文憑試的考生有約2,700人，較去年多約1,300人。福建人黃女士的女兒本身有香港身份證，去年8月轉到深圳的教育中心就讀文憑試課程，至今已花費多達30萬元人民幣，為女兒準備應考文憑試。她表示，內地人口多，高考競爭太大，難以升讀心儀大學，因此讓女兒來港應考文憑試，再視乎成績，決定回內地或在香港升學。

政府正檢討資助大學的本地生定義，方向之一是考慮學生在香港的就讀年期，黃女士認為內地港籍生的努力比本地生還要多，社會不應忽視，提到女兒在過去一年「付出很多」，尤其溫習英文，「女兒的英語聽力、口語也不好，每晚溫習到一點多。」

內地港籍生：人才子女愈來愈多　香港生學習壓力大

港籍內地生何同學亦在深圳的補習中心就讀文憑試課程，何同學認同，內地競爭確實較激烈，但至於文憑試課程是否較容易，她認為「不會較容易的，一樣都要付出」，又坦言英文科較難應付。她表示，應考文憑試原因之一，是期望挑戰自己，應考英語水平較高的考試，自己亦期望入讀中文大學。

被問到政府檢討資助大學本地生定義，對港籍內地生是否不公平，何同學認為只要成績夠好，自然能入讀大學，「有實力的便不會介意」。不過，她亦坦言隨着愈來愈多人才子女來港，以及有更多內地港籍學生以自修生身分應考，「對於香港學生，比我們年紀小很多年的，以後可能好多人來考，學習壓力很大。」

吳寶城：內地港籍生赴港影響有限

學友社學生顧問吳寶城表示，若大量港籍內地生來港應考文憑試，除了影響本地生入讀大學的機會，亦有機會導致取得5*或5**的難度比以往更高。不過，他表示目前應考文憑試和參與大學聯招的人數，仍遠較文憑試初期少，內地生應考文憑試對本地生的影響仍有限。

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