DSE2025｜曾赴星留學港籍生轉考文憑試　料考DSE更多升學機會

▲ 陳先生（左）的女兒原本在新加坡讀書，最後回港應考文憑試，他解釋因香港有更多升學機會。（陳靜儀攝）

除了一直在內地就學的港籍學生來港應考文憑試，亦有曾赴星洲留學的港籍學生，決定來港應考文憑試，家長表示，正是因為有港人身份，相比在新加坡更容易入讀質素高的大學。

10多年前以優才計劃從內地來港的陳先生，昨與太太送女兒到沙田的試場應考英文口試。他表示，女兒原本在新加坡讀中學，打算透過讀國際課程到海外升學，但隨着國際形勢改變，華人到海外升學變得困難，因此決定改為讀文憑試課程，在廣州的廣州新僑學校備試，然後來港赴考。

陳先生表示，選擇文憑試的原因之一，是因為女兒持有香港身份證，能以本地生身份入讀本地資助大學，但兩人均沒有持新加坡國籍，只能以非本地生身份報讀當地大學。他認為，新加坡的頂尖大學數目非常有限，但「香港有好幾間不錯的大學，而且文憑試還可以申請到內地大學升學，選擇的機會就更多。」對於政府有意修訂大學的本地生定義，陳先生認為「從小的範圍看」，現有政策或會對香港學生稍不公平，但香港社會亦要考慮，人才簽證持有人「肯定會享受一些福利，但他給香港長期帶來的價值，總會是高的」，例如創造財富、就業機會等。

▲ 彭博報道，香港國際學校將引入普通話教學。（學校網站圖片）

彭博：香港國際學校今年引入普通話教學

另外，外電報道香港國際學校今年將在各科引入普通話教學。彭博報道，學校今年稍後開始，會提供跨科目普通話教學，學生可從4歲開始接受普通話教學。學校的中國研究和世界語言主任接受彭博訪問時表示，引入普通話教學的試點計劃將會逐步推行，又相信計劃可為學校帶來更多中國元素。

彭博提到，具美國背景的香港國際學校，創校時有約80%學生都是來自美國，比例近年下降至只有40%。目前本港亦有其他國際學校已引入普通話課程，包括思貝禮國際學校，和香港加拿大國際學校。

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