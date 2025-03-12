親子好去處｜樂高探索中心辦拼砌型格賽車戰+冠軍獎杯 特色打卡限定禮物/小食套票優惠265元
發布時間： 4 小時前
最後更新： 19 分鐘前
【樂高/Lego/F1/飆速「拼」戰】香港樂高®探索中心推出緊張刺激的飆速「拼」戰活動，即日起至7月2日，各位樂高®小車手可在樂高®賽車場，透過各項拼砌挑戰和特色打卡場景，來一場樂高®F1®賽車比！你準備好在賽道上全速馳騁未？
最新影片推介：
賽程一覽：
- 備戰階段
任務1：樂高®F1®迷你天地®
參觀樂高®F1®迷你天地®，發掘各種賽車場景！根據駕駛員簡報上的問題拍攝相關場景，並與現場工作人員分享您的答案，即可獲得限量禮品（數量有限，送完即止）。
任務2：選擇車隊
準備進入賽事重地！出發比賽前，轉動輪盤選擇車隊，看看您屬於哪個命定F1®隊伍!
- 啟動引擎
任務3：創建樂高®人仔車手
要在高手雲集的賽車場上成為注目新星，就要發揮無限創意。創建樂高®人仔車手，陪您於賽路上奔馳，享受賽場裡的美好時光。
任務4：拼砌型格賽車
活用您掌握的拼砌技巧，拼砌型格賽車！幸運的小賽車手可能會遇上拼砌達人團隊，聽聽他們的實用小提示吧。
- 全速前進
任務5：爭分奪秒
迎接爭分奪秒挑戰，根據挑戰卡指示體驗現實中可能發生的各種情景，快速應變，提升車隊實力。
任務6：測試您的速度
與其他同樣充滿創意和實力的小車手，在賽道上一較高下，測試您的速度，挑戰極速紀錄！
- 賽後慶功
任務7：榮譽車庫
經過一輪拼戰後，把型格賽車連同樂高®人仔車手停泊在榮譽車庫，分享和啟發創意，邀請工作人員觀看賽車巡禮，兌換限定禮物（數量有限，送完即止）。
任務8：頒獎台慶祝
經歷了多個難忘的決戰時刻，當然要與支持您的粉絲和家人們好好拍照留念！前往頒獎台慶祝，盡情拍攝，分享這趟精彩的旅程。
限時隱藏任務：樂高®創意工作坊
各位勇於挑戰、充滿想像力的樂高®小車手都是探索中心珍貴的MVP！完成所有挑戰後，前往樂高®創意工作坊拼砌冠軍獎杯，為自己的佳績和突破喝采。
套票優惠 —「小食套票」
售價：港幣265元正
套票內容：
1）香港樂高®探索中心門票乙張
2）「小食樂趣」精選套餐[1]乙份
*須於樂高®咖啡屋兌換。
香港樂高®探索中心 — 飆速「拼」戰
日期：2025年3月6日至7月2日止
時間：11:00 – 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00）
地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓
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