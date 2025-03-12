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親子好去處｜飆速「拼」戰 樂高®探索中心獨家活動 拼砌型格F1®賽車獎杯 特色打卡限定禮物 小食套票優惠265元

親子好去處

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 夏春秋 DSE2025 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【樂高/Lego/F1/飆速「拼」戰】香港樂高®探索中心推出緊張刺激的飆速「拼」戰活動，即日起至7月2日，各位樂高®小車手可在樂高®賽車場，透過各項拼砌挑戰和特色打卡場景，來一場樂高®F1®賽車比！你準備好在賽道上全速馳騁未？

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

賽程一覽：

- 備戰階段

任務1：樂高®F1®迷你天地®

參觀樂高®F1®迷你天地®，發掘各種賽車場景！根據駕駛員簡報上的問題拍攝相關場景，並與現場工作人員分享您的答案，即可獲得限量禮品（數量有限，送完即止）。

任務2：選擇車隊

準備進入賽事重地！出發比賽前，轉動輪盤選擇車隊，看看您屬於哪個命定F1®隊伍!

- 啟動引擎

任務3：創建樂高®人仔車手

要在高手雲集的賽車場上成為注目新星，就要發揮無限創意。創建樂高®人仔車手，陪您於賽路上奔馳，享受賽場裡的美好時光。

任務4：拼砌型格賽車

活用您掌握的拼砌技巧，拼砌型格賽車！幸運的小賽車手可能會遇上拼砌達人團隊，聽聽他們的實用小提示吧。

- 全速前進

任務5：爭分奪秒

迎接爭分奪秒挑戰，根據挑戰卡指示體驗現實中可能發生的各種情景，快速應變，提升車隊實力。

任務6：測試您的速度

與其他同樣充滿創意和實力的小車手，在賽道上一較高下，測試您的速度，挑戰極速紀錄！

- 賽後慶功

任務7：榮譽車庫

經過一輪拼戰後，把型格賽車連同樂高®人仔車手停泊在榮譽車庫，分享和啟發創意，邀請工作人員觀看賽車巡禮，兌換限定禮物（數量有限，送完即止）。

任務8：頒獎台慶祝

經歷了多個難忘的決戰時刻，當然要與支持您的粉絲和家人們好好拍照留念！前往頒獎台慶祝，盡情拍攝，分享這趟精彩的旅程。

參加者還可到樂高®創意0工作坊拼砌冠軍獎杯，為自己的佳績和突破喝采。

限時隱藏任務：樂高®創意工作坊

各位勇於挑戰、充滿想像力的樂高®小車手都是探索中心珍貴的MVP！完成所有挑戰後，前往樂高®創意工作坊拼砌冠軍獎杯，為自己的佳績和突破喝采。

套票優惠 —「小食套票」

售價：港幣265元正

套票內容：

1）香港樂高®探索中心門票乙張

2）「小食樂趣」精選套餐[1]乙份

[1] 須於樂高®咖啡屋兌換。

點擊圖片放大
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香港樂高®探索中心 — 飆速「拼」戰

日期：2025年3月6日至7月2日止

時間：11:00 – 19:00（星期六、星期日及公共假期 10:00 – 19:00）

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地庫1樓

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