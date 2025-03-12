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夏春秋逝世︱前新抱江美儀分享冬叔合照　悼念前老爺：永遠懷念你的笑臉

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 名校專區 會員有獎

江美儀分享冬叔合照，悼念前老爺：「永遠懷念你的笑臉。」

【夏春秋 / 夏春秋逝世 / 冬叔 / 江美儀 / 吳君祥】昨晚（3月11日）「冬叔」夏春秋（原名吳錦泉）女兒吳君如透過社交平台寫道：「我最愛嘅老豆走咗喇！」公報父親夏春秋離世的消息。

「冬叔」夏春秋的前新抱江美儀在吳君如公布此不幸消息後，在昨晚10時21分在個人社交平台上載兩張昔日與夏春秋的舊照悼念，並寫道：「永遠懷念你的笑臉你的笑話你的幽默，同你一齊慶祝生日，冬叔，願你離苦得樂，往生淨土！南無地藏王菩薩南無地藏王菩薩南無地藏王菩薩。」

夏春秋離世｜「六合彩之父」夏春秋離世　吳君如：我最愛嘅老豆走咗喇！」

吳君如上載父親夏春秋年青時的黑白照片，公布冬叔離世的消息。

夏春秋逝世︱江美儀解釋「秘婚」原因

江美儀與吳君如弟弟吳君祥拍拖11年，可是在2018年被爆其實二人已分手兩年，之後夏春秋被問兒子情變一事時，口快快爆江美儀與吳君祥早在2006年已在西雅圖註冊結婚，所以二人不只是情侶分手，二人是在於2017年離婚。

她也曾在自己任主持的網上節目《娛樂好好玩》重提「秘婚」一事，解釋當年沒公開結婚是想保留私人空間：「係咪我乜嘢都要同你講呢？係咪先？我自己做例都係啦，當年我都冇講，我結婚。」但主持吳家樂稱：「你結婚冇講，但你離婚大家都知囉。」

之後，江美儀再稱：「因為我想唔講，因為我覺得做藝人呢，我已經要乜嘢都畀人知，我行出門口，乜嘢都反晒出嚟，咩都畀人講，我淨係想有一樣嘢，我係想保持住，我唔講㗎啫。我留返一樣嘢係屬於我哋兩個，係我哋兩個嘅，我唔想畀人知，咪就係咁。」

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夏春秋逝世︱與吳君祥再見亦是朋友

另外，她在TVB節目《單對單》講離婚真相是彼此步伐不同：「他都好大壓力，因他是某某個仔、某某的細佬、同誰和誰的男友，他永遠沒一個好清晰的身份。」美儀又謂因工作關係，經常不能陪前夫外出應酬，以致前夫要聽閒言：「可能好小（無傷大雅）的一句說話，我覺得他聽了覺得好似我們身份有距離。」

一個愛熱鬧、愛朋友，一個想愛得浪漫一點，加上生活習慣不協調，令美儀覺得不開心與日俱增，就算雙方曾嘗試挽回，也因步伐差異未能成事。她稱：「我見他沒甚特別行動想箍煲，或者我要求高，希望他這樣那樣，可能他做了我不覺，或者不是我想要的，他有講過我想對方做的事，他都做不到。」

江美儀又指提出回復朋友身份的契機，是前夫到了內地工作後，她發現一個人都可以很開心和自由。

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夏春秋逝世︱感激吳君如提攜

再見亦是朋友，江美儀在2022年亦有出席陳可辛的60歲生日會，她在《萬千星輝頒獎典禮2022》奪視后，吳君祥也有發文送祝賀。在2023年，江美儀有份參演電影《易經風雲錄》上映，她特意包場邀親友觀看，當中包括夫吳君祥及前奶奶冬嬸。

江美儀也很長情，飲水思源，她曾在電台訪問透露前大姑奶吳君如是其伯樂。當日她在《萬千星輝頒獎典禮》奪影佳女主角便坦言很感謝獲吳君如提攜加入TVB：「三姑我終於得咗喇！多謝你！當日唔係佢，我入唔到TVB，今日攞到呢個獎要多謝佢，上次最佳女配都有多謝佢。」

江美儀在《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《下流上車族》奪視后。（陳慧安 攝）

【TVB視后】吳君祥+冬嬸現身力撐　江美儀與前夫離婚7年後重聚

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