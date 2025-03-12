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夏春秋離世｜「六合彩之父」夏春秋逝世享年93歲　2022年與女兒吳君如拍片成最後露面

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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「六合彩之父」夏春秋逝世，享年93歲。

【夏春秋/冬叔/六合彩之父/吳君如/吳君如爸爸】人稱「六合彩之父」的夏春秋（冬叔）周二（11日）晚上傳出離世消息，享年93歲。他生前並未透露具體健康狀況，上一次露面已是2022年與女兒吳君如拍片，成最後身影。

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冬叔原名吳錦泉，入行前曾是一名洋行職員，後來因對戲劇有興趣而入行，最初是做播音員出身，曾效力麗的映聲。他於1976年至1993年主持《六合彩》直播攪珠電視節目，時間長達17年，令他成為六合彩標誌之餘，更獲得「六合彩之父」的稱號。

周二（11日）晚上，冬叔女兒吳君如突然在社交平台Facebook及Instagram發文，寫下：「我最愛嘅老豆（竇）走咗喇。」，公布父親離世的消息，並上載一張父親的舊照悼念。

夏春秋離世｜2022年與吳君如拍片成最後露面

事實上，冬叔近年退休後已甚少露面，最近一次現身已是2022年的中秋節。當時吳君如在Instagram發布影片，從片中畫面可見，她與冬叔並肩坐在梳化上，向說道：「今日真係好感恩」，冬叔即時反問為何，吳君如就表示：「因為有老竇陪我過中秋節囉，中秋節快樂。」冬叔亦隨即向網民表示：「中秋節快樂，大家快樂，個個快樂。」當時不少網民稱讚他面色紅潤、精神飽滿，說話亦清晰，表現非常精靈。

不過此後冬叔便變得更加低調，再也沒有任何照片流出。2023年1月，吳君如為媽媽冬嬸舉辦91歲壽宴，廣邀約70位親朋好友出席，合照中唯獨不見冬叔身影，但當時未有詳細說明他因什麼事而缺席。

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夏春秋離世｜視女兒吳君如為一生最大成就

冬叔曾表示，在自己眼中君如又醜、屁股又大，但他在君如中五畢業之後便為她穿針引線，助她加入娛樂圈。他曾在訪問中憶述：「我幫佢報名麗的訓練班，點知冇回音，於是帶佢去見劉芳剛，咁就收咗佢，之後我都冇再幫佢，任由佢自己發揮。」

而他實際上亦為女兒感到十分驕傲，更曾多次在訪問中稱「我一生最大嘅成就，就係生咗吳君如。」他認為君如遺傳了其表演因子，對於女兒如今在演藝圈得到如此好成績感到老懷安慰：

佢由細到大都好孝順，依家佢有能力，又會主動供養我哋。我覺得自己最大成就唔喺娛樂圈，而係生咗君如。因為大家都會話我係吳君如老竇。

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