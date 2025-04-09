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校長專欄｜聖多馬學生化身鑑證專員探索科學奧秘　顯微鏡觀察世界最細聖經+解讀鈔票密碼

升學教育

發布時間： 35 分鐘前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

聖公會聖多馬小學於本學年新增「顯微鏡下的世界」校本科學課程，讓學生透過顯微鏡觀察微觀世界。（學校提供相片）

聖公會聖多馬小學/科學素養/STEAM/探索精神】在科技日新月異的新時代，科學教育愈趨重要，科學素養於學習過程更具意義。配合教育局推動STEAM教育，培養學生的科學素養與探索精神，聖公會聖多馬小學於本學年新增「顯微鏡下的世界」校本科學課程，讓學生透過顯微鏡觀察微觀世界，開啟一場科學探索之旅。本校邀請校友應用生物及化學科技專家陳玉成博士，率領全級小六學生體驗「顯微鏡下的奇妙世界」，透過情境代入，以生活化且具挑戰性的科探活動，同學們從顯微觀察、發現思考、分析討論、綜合反思等，了解顯微鏡下的宏觀世界是如此深廣。 

最新影片推介：

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校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

科學小偵探  解讀鈔票密碼

多馬同學們化身科學小偵探，透過使用平板電腦附加的顯微鏡頭觀察鈔票上的細微特徵，仔細觀察鈔票上的微縮文字、隱藏圖案和特殊紋路等，解讀隱藏在鈔票中的防偽密碼。當中了解鈔票防偽技術的科學原理，例如光變油墨、水印、全息圖等。這活動不僅讓同學們感受到科學技術的神奇，還讓他們了解到鈔票設計中的精密與巧思。學生們透過顯微鏡觀察這些技術的實際應用，並嘗試解讀其中的設計邏輯。這一過程不僅鍛煉他們的觀察力及思考能力，更培養珍惜金錢及學生團隊合作精神。 

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閱讀世界最細的聖經 尋找校訓與基督真理

相信很多人都有閱讀聖經的經驗，但用顯微鏡閱讀世界最細的聖經，你有嘗試過嗎？陳博士向多馬同學介紹以微縮技術製作「世界最細的聖經」。學生們透過顯微鏡觀察聖經內容，驚歎於科技的精密與人類的創造力。同學們利用顯微鏡在微縮聖經中尋找校訓「非以役人 乃役於人」，不僅考驗其耐性與細心，還讓同學們深入了解校訓與聖經的意義，體驗人文精神濃縮於微觀世界中，以及感受科學科技與信仰的結合。

科學鑑證：拆解誰是兇手？

在科學鑑證環節中，陳博士為多馬同學設計一個虛擬案件情境：學校實驗室發生一宗神秘事件，需要同學們透過科學鑑證找出元兇。多馬同學化身鑑證專員，透過專業顯微鏡觀察衣物纖維樣本，仔細觀察及量度衣物上的纖維特徵，這些樣本可能是嫌疑人留下的關鍵證據，同學需要記錄纖維的形狀、顏色、粗細等特徵，並與參考資料進行比對，以確定纖維的來源。學生分組收集足夠的證據後進行分組討論，結合纖維特徵與案件線索進行推理。這過程不僅考驗同學們的科學知識，還鍛煉其邏輯推理與團隊合作能力。 

環保先鋒觀察水體樣本  微觀生物多樣性

多馬環保先鋒透過顯微鏡觀察取自香港不同的水體樣本，發現水體中豐富的微觀生物，包括細菌、藻類、輪蟲、原生動物等。同學們記錄了這些生物的形態、運動方式及行為特徵，並嘗試辨識不同種類的微生物，更了解微觀生物在水生態系統中的重要性，例如藻類如何進行光合作用、輪蟲如何參與食物鏈等。同學們透過觀察與討論，了解微觀生物對環境健康的重要，例如分解有機物、維持水質平衡等。是次科探活動，同學能認識到環境保護的重要性，並反思如何減少對水生態系統的破壞，重新了解微生物對人類的影響。

動手探索微觀世界的無限可能

透過一連串具挑戰性的STEAM學習活動，激發起多馬同學對科學知識探索的熱情和嚮往，更從「動手做」探究顯微鏡下的世界是充滿無限的可能。本學年，我們為同學打開了一扇通往科學奧秘之門，更開啟了他們對科學世界的無限好奇與想像，讓同學們見證微觀世界與肉眼所見的世界同樣多姿多彩。

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撰文 : 徐麗賢 聖公會聖多馬小學校長

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