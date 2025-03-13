好人好事｜失魂港爸遺留藏10萬現金背包　麥當勞清潔女工拾金不昧獲網民激讚

▲ 一名港爸於麥當勞大意遺留一個裝有10萬元現金、一疊支票的背包，獲職員拾金不昧告並轉交警方，最終10萬元失而復得。

香港再有好人好事值得宣揚！繼一對港人情侶於韓國拾遺不昧，本港快餐巨頭麥當勞亦不枉多讓，早前一名港男於麥當勞用餐後，大意遺留一個裝有10萬元現金、一疊支票的背包於餐廳，翌日近午夜才驚覺，即飛快回原址尋找。雖然當時店舖已關門，仍留守的職員告知已轉交警方處理，最終10萬元失而復得。他事後亦親自登門送禮致謝，並去信香港及美國麥當勞大力表揚此「好人好事」。

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好人好事｜背包藏10萬元現金 帶兒子食麥記

港男早前在社交平台Threads發文表揚麥當勞職員的「好人好事」，自言上周六（8日）晚上8時與兒子到長沙灣宇晴軒麥當勞用餐，食完帶著恍惚的心情回家。直到翌日晚上11時多才驚覺遺失背包……點擊圖片即睇整個過程：

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好人好事｜親自送果籃及撰親筆信致謝

事主在文中強調「就係因為你哋認真對待我嘅失物，令我冇辦法唔認真做返啲嘢，去對你哋致敬」，除了在網上發文表揚外，他亦親自帶同果籃及親筆致謝信到店表達心意，並電郵香港及美國麥當勞大力表揚此「好人好事」。

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好人好事｜網民大讚好員工拾金不昧

帖文一出後，不少網民激讚店員拾金不昧的好行為，「聽太多投訴，聽到你呢件讚賞嘅好人好事，世界都溫暖啲」；但也有網民亦提議事港男以後行事要小心，「咁大量現金應該即時處理好先食嘢，真係要加倍小心啦！」。點擊圖片即睇網民意見：

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