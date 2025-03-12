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慢病共治計劃｜慢病共治分階段擴展至普通科門診　彭飛舟料每年6千至1萬名額足應付

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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基層醫療健康專員彭飛舟料一年約有6000至1萬個名額，足夠應付相關需求。（資料圖片）

「慢性疾病共同治理先導計劃」將由本月28日起，分階段擴展至醫管局普通科門診診所。基層醫療健康專員彭飛舟今早（12日）在電台節目表示，期望計劃在今年第4季前可擴展至全港18區普通科門診，估算一年大約有6000至1萬個名額，足夠應付相關需求，會持續檢視試行服務的成效。

慢病共治計劃｜本月底將分階段擴展至普通科門診　綜援受助人等可豁免費用

彭飛舟指，普通科門診過去以治療為主，是次計劃將發展更多預防工作，以康健中心作聯絡統籌，由康健中心核實參加者資格，再安排到選定的醫管局門診做配對和篩查血壓和糖尿病等。由於現時醫管局劃分為7個聯網，計劃先揀選7間普通科門診診所展開；而隨著護士診所陸續完成培訓，將於6月前再加入6間，期望至今年第4季前，,可把計劃推廣至18區。

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他又指，是次安排將加強護士在篩查工作上的角色，以分擔醫療工作，令她們了解更多預防性工作，特別是弱勢社群較多患有慢性疾病，需要更多的諮詢及護理服務。當局亦會增加在職護士的培訓及人手，並已預留相應資源予醫管局應付，將會隨着服務量增加而相應增加護士人數及培訓。

彭飛舟表示，大約6000至1萬個名額是第一年的預算，認為已經足夠應付相關的需求。當局會繼續檢視有關預算，並已預留足夠資源，為市民提供相關擴展服務。而「慢病共治計劃」將於稍後加入血脂檢查，彭指，現時正積極安排中，參加者的資格及篩查模式，應與現時的「慢病共治計劃」相同，相信很快會向市民交代有關詳情。

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