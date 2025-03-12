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夏春秋六合彩︱冬叔用妻女生日日子買六合彩　夏春秋曾「神預報」攪珠號碼一身蟻

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撰文： 文體藝online

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 夏春秋 DSE2025 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「冬叔」夏春秋主持六合彩的形象深入民心。

【夏春秋 / 夏春秋逝世 / 冬叔 / 吳君如 / 六合彩】昨晚（3月11日）昨晚傳來不幸消息，「冬叔」夏春秋（原名吳錦泉）由女兒吳君如透過社交平台公報逝世，，享年93歲！

夏春秋於1953年入行並拍過多部粵語片，為生活養家，入行初期更兼任洋行職員外，又組劇團。冬叔多才多藝，曾任職港台播音員、於麗的電視及至後來亞洲電視任演員，演出包括《鱷魚淚》、《包青天系列》、《秦始皇》等，同時也擔任節目主持。

夏春秋離世｜「六合彩之父」夏春秋離世　吳君如：我最愛嘅老豆走咗喇！」

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夏春秋六合彩︱用妻女生辰八字下注

當中，冬叔負責《六合彩》直播攪珠電視節目長達17年，更被稱為「六合彩之父」甚至財神。在2022年中秋節，吳君如在個人社交平台與夏春秋齊拍片祝網友節日快樂。有網民就在短片下搞笑問：「有冇金多寶貼士？」可見冬叔「六合彩之父」形象多麼深入民心。

夏春秋曾憶述，以前不時有人問他拎六合彩貼士，而他偶爾也有下注，並用冬嬸及吳君如的生辰八字為心水號碼購買。

冬叔是太太的初戀情人，結婚後育有三名子女，他曾在訪問中提過以前為生計，曾當酒樓職員、文員甚至到夜總會工作。同時冬叔十分注重親子關係，每逢假日必會帶子女出外玩樂，因此與子女關係十分親密。

而冬叔曾用妻女生辰八字下注並中獎，但只中過安慰獎而已，不過他曾幽默稱︰「我宗旨係一定要買，如果唔買就永世都唔中！」

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夏春秋六合彩︱冬叔「神預測」攪珠號碼

另外，冬叔主持《六合彩》17年來不免曾出錯，某次他在主持節目期間，因受燈光照射影響誤將18號報作10號。

可是，下一個攪出的號碼又剛好是10號，冬叔「神預測」被部份人誤會攪珠造假，他無奈稱：「人人都話係造假，話冬叔預先知道下一個號碼，我真係百辭莫辯。」

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