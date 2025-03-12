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7-11優惠｜7-Eleven一連2周派$1優惠券　即睇1蚊薯片飲品蛋糕名單

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 夏春秋 DSE2025 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 學生津貼 金像獎2025 名校專區 會員有獎

7-Eleven App即日起一連兩星期，每天推出兩款「$1產品」優惠券。

【7-11/優惠/1蚊】有著數不要錯過！7-Eleven便利店的手機應用程式，即日起一連兩星期，每天推出兩款「$1產品」優惠券，包括維他高鈣牛奶、嘉頓雪芳蛋糕、品客薯片等。大家記得每天中午12點打開App內，即搶優惠產品，名額有限，萬勿錯過！

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校長專訪｜全港首間註冊資小鐘聲學校90周年　銳意培育航空創科人才

7-Eleven App即日起一連兩星期，每天推出兩款「$1產品」優惠券。（官方fb）

7-11 $1產品︱優惠可買薯片啤酒糖果

由3月12日至3月25日一連兩星期，7-11App都會推出「$1產品」優惠，打開App即可看到每天2款的「$1產品」，領取優惠碼後，即可在App內以$1購買多款人氣產品，包括維他高鈣牛奶或朱古力奶236毫升、嘉頓雪芳蛋糕、二寶果汁糖、品客薯片48克、藍冰啤酒500毫升大罐裝等，款式天天更新。

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7-11 $1產品︱換購方法

大家可透過以下2個方法領取優惠碼︰

1. 店內即場打開App購買

大家下載7-Eleven App登記及登入會員後，在頁面會看到是日優惠產品，接著到「我的帳戶」頁面中進入「優惠券」一版，並於「輸入您的優惠券碼」一欄，輸入指定優惠碼後按兌換，即可看到相關優惠券已在帳戶內，結帳時相應優惠券會自動套用。

溫馨提示大家，優惠碼在領取後3日內有效，每個會員帳戶只限領取同一個優惠碼一次，優惠碼不可與其他優惠同時使用。

2. 使用 7-Eleven App「到店自取」功能

使用7-Eleven App「到店自取」功能落單，可於結帳頁面中按入「優惠券」頁面，並於「輸入您的優惠券碼」一欄輸入指定優惠碼後按兌換，即可套用剛才取得的指定優惠碼。提提大家，使用「$1產品」優惠購物，需另外收取$2包裝處理費。

更多優惠報道：

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