  • 24°C
香港時間：2025312日 (三) 15:36

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一線搜查｜一家6口遊大馬網約包車　遇車禍自行截車求救 導遊失聯　女事主：錯信小紅書推薦

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【包車／車禍／交通意外／鼻樑移位】近年自由行已經變得愈來愈普及，可以靈活安排行程、自由挑選目的地。但早前本港有一家人前往馬來西亞旅行，經小紅書平台推介預約了一名當地司機兼導遊，怎料到達當地後，他們每天都被不同的司機接送，還遭遇了車禍，當中三人受傷，而其中一人的鼻樑更撞至移位。車禍發生後，司機亦未有提供協助及報警。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜37歲內地女患卵巢癌瀕死　來港求醫成功續命至今醫生拆解晚期卵巢癌療法

HOY TV節目《一線搜查》近日報道，早前一個家庭前往馬來西亞旅行，透過小紅書平台推介預約了一名當地司機兼導遊，卻發現到達後情況不妙。他們不僅每天都被不同的司機接送，還在旅途中遭遇了車禍，其中一名成員的鼻樑更因此受了傷。

陳小姐表示，之所以選擇這位導遊，是因為她在小紅書上看到了許多用戶的推薦，認為對方熱情友好，而他能說廣東話和普通話也讓她倍感信任。今年一月，陳小姐與家人在前往馬來西亞自由行之前，通過微信聯繫了這名導遊並預約了包車服務。她回憶道：

佢哋應該係同一個人，第一日見到佢（導遊），係佢接我哋；跟住第二日，佢就安排咗第二個人嚟車我哋，佢話係佢姑丈嚟嘅；第三日，佢又換咗個司機，就同我哋講係佢表弟。

交通意外｜包車遇車禍 網約導遊無報警

在旅行的第三天，陳小姐和家人遭遇了車禍。

我哋六個人入面，其實有三個人都受咗傷，其中兩個係擦損、撞瘀。我當時比較嚴重啲，口同鼻一直流血，當時都好驚，因為我唔知馬來西亞嗰邊call白車係點call，我哋係路邊度等，又流緊血，持續十幾分鐘都冇白車、都冇警察嚟。

她描述自己的傷勢：

成對眼嘅範圍全部瘀晒，呢個位置（鼻樑）裂咗，其實撞完車之後，成塊面、成個鼻都係腫，包括眼角位置全部都裂開。

最終，他們要求導遊幫忙攔截路過的車輛，才得以送往當地的一家公立醫院，進行止血、洗傷口及電腦掃描。然而，醫院卻告知他們因放假無法接診，必須等到年初四後才會有醫生上班。

佢哋醫院唔接受我呢個病人，原因係公立醫院佢哋放假，要去到年初三之後或者年初四後先會有人返工。

交通意外｜導遊失聯拒認責任

點擊圖片放大
+11
+10

陳小姐指出，導遊原本承諾會幫忙尋找醫生，但之後卻聲稱聯繫了五間專科醫院均未有營業，最後稱找不到醫院，建議他們返回香港再處理傷勢。至於費用方面，導遊起初表示可以討論，卻在當天下午失去聯絡，沒有再回覆。

隨後，陳小姐懷疑已被對方封鎖，無法與導遊聯繫而決定報警求助。她說：

報咗警，留低晒所有資料，警察叫我哋返屋企等消息。我又重新將之前受傷啲相，同埋想搵到導遊出嚟同佢傾嘅問題，都有同警察WhatsApp講多次，咁個警察都有話同我哋跟進，但去到最後冇咗回事。因為我發現佢個WhatsApp有開自動刪除功能，即係我今日同佢講嘅嘢，佢聽日就會自動刪除咗。我唔明點解一個政府機構，係可以咁樣去敷衍了事。

至今，事故已過一個多月，陳小姐的傷勢仍未痊癒，仍要等待手術安排。

醫生話眼角撞裂位置唔需要做手術，純粹鼻樑要做手術。（有冇擔心個費用會好貴？）擔心呀，同埋始終係塊面到，都擔心影響面容。

交通意外｜女事主後悔信小紅書推介：不一定是真

陳小姐希望通過自己的經歷提醒大家，旅行前一定要謹慎。她建議還是找旅行社處理，透過旅行社包車和導遊會更安全，因為一旦發生意外，至少知道導遊的身份，旅行社會承擔相應的責任。經過這次事件，她強調網上的推薦並不一定是真實的，應該多做一些資料搜集。

此外，由於陳小姐沒有購買旅遊保險，若導遊拒絕承擔責任，她將需要自行支付所有費用。保險業界指出，旅遊保險不僅提供意外保障，更重要的是在發生事故時能在當地獲得緊急支援。目前大部分市面上的旅遊保險都涵蓋包車服務。

點擊圖片放大
+5
+4

資料來源：HOY TV節目《一線搜查》

更多相關內容：

一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎　須切腎保命腹部留7.5吋巨疤

交通意外｜泰國KOL台灣旅遊遇車禍　慘遭撞斷腿被拖行數米嚴重受傷住院1個月

失明危機丨29歲女開車遇車禍　臉上黑超遭安全氣袋擊碎　左眼失明「慘被碎片攪爛」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遺愛人間｜韓放射師收工路上遇車禍亡捐器官救6人　親姐痛泣：非常想念你
11:19 2025/02/10
遺愛人間｜韓放射師收工路上遇車禍亡捐器官救6人　親姐痛泣：非常想念你
行車安全︱33歲居港中國男日本自駕遊　疑「停線無禮讓」釀車禍重創74歲婦被捕
12:15 2024/12/12
行車安全︱33歲居港中國男日本自駕遊　疑「停線無禮讓」釀車禍重創74歲婦被捕

你可能感興趣

遺愛人間｜韓放射師收工路上遇車禍亡捐器官救6人　親姐痛泣：非常想念你
11:19 2025/02/10
遺愛人間｜韓放射師收工路上遇車禍亡捐器官救6人　親姐痛泣：非常想念你
行車安全︱33歲居港中國男日本自駕遊　疑「停線無禮讓」釀車禍重創74歲婦被捕
12:15 2024/12/12
行車安全︱33歲居港中國男日本自駕遊　疑「停線無禮讓」釀車禍重創74歲婦被捕
健康問題 網絡熱話 交通事故 小紅書 一線搜查 自由行 導遊 司機 馬來西亞 公立醫院

最高瀏覽

生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
生父之謎｜車婉婉首公開生父身份10年前父女相認　曾拒認張英才做爸爸被責罵：我冇辦法認！
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
極端減肥｜28歲女3個月極端減肥法　1飲食致停經卵巢早衰至50歲【附哈佛減肥建議】
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
金賽綸逝世｜公司否認指控爆料者再發長文回擊　金秀賢曾直言：未來老婆要願意為我而死
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月12日 時間12:05）