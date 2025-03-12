一線搜查｜一家6口遊大馬網約包車　遇車禍自行截車求救 導遊失聯　女事主：錯信小紅書推薦

【包車／車禍／交通意外／鼻樑移位】近年自由行已經變得愈來愈普及，可以靈活安排行程、自由挑選目的地。但早前本港有一家人前往馬來西亞旅行，經小紅書平台推介預約了一名當地司機兼導遊，怎料到達當地後，他們每天都被不同的司機接送，還遭遇了車禍，當中三人受傷，而其中一人的鼻樑更撞至移位。車禍發生後，司機亦未有提供協助及報警。

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HOY TV節目《一線搜查》近日報道，早前一個家庭前往馬來西亞旅行，透過小紅書平台推介預約了一名當地司機兼導遊，卻發現到達後情況不妙。他們不僅每天都被不同的司機接送，還在旅途中遭遇了車禍，其中一名成員的鼻樑更因此受了傷。

陳小姐表示，之所以選擇這位導遊，是因為她在小紅書上看到了許多用戶的推薦，認為對方熱情友好，而他能說廣東話和普通話也讓她倍感信任。今年一月，陳小姐與家人在前往馬來西亞自由行之前，通過微信聯繫了這名導遊並預約了包車服務。她回憶道：

佢哋應該係同一個人，第一日見到佢（導遊），係佢接我哋；跟住第二日，佢就安排咗第二個人嚟車我哋，佢話係佢姑丈嚟嘅；第三日，佢又換咗個司機，就同我哋講係佢表弟。

交通意外｜包車遇車禍 網約導遊無報警

在旅行的第三天，陳小姐和家人遭遇了車禍。

我哋六個人入面，其實有三個人都受咗傷，其中兩個係擦損、撞瘀。我當時比較嚴重啲，口同鼻一直流血，當時都好驚，因為我唔知馬來西亞嗰邊call白車係點call，我哋係路邊度等，又流緊血，持續十幾分鐘都冇白車、都冇警察嚟。

她描述自己的傷勢：

成對眼嘅範圍全部瘀晒，呢個位置（鼻樑）裂咗，其實撞完車之後，成塊面、成個鼻都係腫，包括眼角位置全部都裂開。

最終，他們要求導遊幫忙攔截路過的車輛，才得以送往當地的一家公立醫院，進行止血、洗傷口及電腦掃描。然而，醫院卻告知他們因放假無法接診，必須等到年初四後才會有醫生上班。

佢哋醫院唔接受我呢個病人，原因係公立醫院佢哋放假，要去到年初三之後或者年初四後先會有人返工。

交通意外｜導遊失聯拒認責任

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陳小姐指出，導遊原本承諾會幫忙尋找醫生，但之後卻聲稱聯繫了五間專科醫院均未有營業，最後稱找不到醫院，建議他們返回香港再處理傷勢。至於費用方面，導遊起初表示可以討論，卻在當天下午失去聯絡，沒有再回覆。

隨後，陳小姐懷疑已被對方封鎖，無法與導遊聯繫而決定報警求助。她說：

報咗警，留低晒所有資料，警察叫我哋返屋企等消息。我又重新將之前受傷啲相，同埋想搵到導遊出嚟同佢傾嘅問題，都有同警察WhatsApp講多次，咁個警察都有話同我哋跟進，但去到最後冇咗回事。因為我發現佢個WhatsApp有開自動刪除功能，即係我今日同佢講嘅嘢，佢聽日就會自動刪除咗。我唔明點解一個政府機構，係可以咁樣去敷衍了事。

至今，事故已過一個多月，陳小姐的傷勢仍未痊癒，仍要等待手術安排。

醫生話眼角撞裂位置唔需要做手術，純粹鼻樑要做手術。（有冇擔心個費用會好貴？）擔心呀，同埋始終係塊面到，都擔心影響面容。

交通意外｜女事主後悔信小紅書推介：不一定是真

陳小姐希望通過自己的經歷提醒大家，旅行前一定要謹慎。她建議還是找旅行社處理，透過旅行社包車和導遊會更安全，因為一旦發生意外，至少知道導遊的身份，旅行社會承擔相應的責任。經過這次事件，她強調網上的推薦並不一定是真實的，應該多做一些資料搜集。

此外，由於陳小姐沒有購買旅遊保險，若導遊拒絕承擔責任，她將需要自行支付所有費用。保險業界指出，旅遊保險不僅提供意外保障，更重要的是在發生事故時能在當地獲得緊急支援。目前大部分市面上的旅遊保險都涵蓋包車服務。

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資料來源：HOY TV節目《一線搜查》

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